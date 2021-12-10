Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da ne kadar gelir elde etti?

Avrupa kupalarında grup maçlarının sonlanmasıyla birlikte takımlarımızın grup maçları katılımı ve performanslarıyla elde edeceği gelirler de büyük ölçüde belli oldu.
BEŞİKTAŞ PERFORMANS GELİRİ ELDE EDEMEDİ
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş ne yazık ki grubu puansız tamamladığı için performans gelirlerinden mahrum kaldı. Beşiktaş'ın Devler Ligi'nde elde edeceği gelir yaklaşık olarak 27 -28 Milyon Euro civarında olacak.
BEŞİKTAŞ'IN KASASINA 27 MİLYON EURO
Ajansspor'un derlediği habere göre; Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın kasasına gruplara doğrudan katılım payından 14.800.000 Euro, Avrupa'da son 10 yıllık kulüp başarısı ile oluşan katsayı payı olarak da 10.233.000 Euro garanti para girecek.