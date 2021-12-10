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    • Spor
    • 10.12.2021 10:13
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    • 10.12.2021 10:22
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    Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da ne kadar gelir elde etti?

    Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa kupalarında grup aşamalarını tamamladı. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamadı ve Avrupa defterini kapattı. Kanarya ise UEFA Avrupa Ligi'nde 3. olarak yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Cimbom ise Avrupa'da başarılı bir grafiğe imza atarak yenilgisiz bir şekilde lider olarak son 16 turuna adını yazdırdı. Peki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'dan ne kadar gelir elde etti? Detaylar haberimizde.

    Avrupa’da ne kadar gelir elde ettiler?

    Avrupa kupalarında grup maçlarının sonlanmasıyla birlikte takımlarımızın grup maçları katılımı ve performanslarıyla elde edeceği gelirler de büyük ölçüde belli oldu.



    BEŞİKTAŞ PERFORMANS GELİRİ ELDE EDEMEDİ
    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş ne yazık ki grubu puansız tamamladığı için performans gelirlerinden mahrum kaldı. Beşiktaş'ın Devler Ligi'nde elde edeceği gelir yaklaşık olarak 27 -28 Milyon Euro civarında olacak.

    BEŞİKTAŞ'IN KASASINA 27 MİLYON EURO
    Ajansspor'un derlediği habere göre; Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın kasasına gruplara doğrudan katılım payından 14.800.000 Euro, Avrupa'da son 10 yıllık kulüp başarısı ile oluşan katsayı payı olarak da 10.233.000 Euro garanti para girecek.


        UEFA'nın geçtiğimiz yıllarda %15'e düşürmesi ile 300 milyon Euro'ya inen yayın ve pazarlama (Market Pool) gelirlerden Beşiktaş Türkiye'deki yayıncının ödediği meblağa bağlı olarak tahmini 2-2,5 milyon Euro civarında bir miktar elde edecek. Bununla birlikte siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi'nden toplamda yaklaşık 27-27,5 milyon Euro'luk bir kazanç sağlamış olacak.

        GALATASARAY'IN KAZANCI
        UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlarımızdan Galatasaray'ın el edeceği gelirlerin dökümü ise şu şekilde...
        Katılım payı: 3.400.000 euro
        Katsayı payı: 3.036.000 euro
        3 galibiyet: 1.890.000 euro
        3 beraberlik: 630.000 euro
        Grup birinciliği: 1.100.000 euro
        Son 16 Turu primi: 1.200.000 euro
        Grup beraberlikleri havuzundan düşen pay: 493.000 euro
        TOPLAM: 11.749.000 (Market pool hariç)

        FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PARA
        Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ise şu gelir kalemlerini almaya hak kazanacak...
        Katılım payı: 3.400.000 euro
        Katsayı payı: 2.508.000 euro
        1 galibiyet: 630.000 euro
        3 beraberlik: 630.000 euro
        Konferans Ligi Play-Off Turu katılım: 300.000 €
        Grup beraberlikleri havuzundan düşen pay: 164.347
        TOPLAM: 7.632.347 (Market pool hariç)



            MARKET POOL
            Yayın ve pazarlama gelirleri Avrupa Ligi'nde %30 üzerinden hesaplanıyor. Yayıncının da burada daha fazla takımımızın oynaması nedeniyle havuza Şampiyonlar Ligi'nden daha fazla bir meblağı yatırmış olması da mümkün. Bu da takımlarımızın 3 ila 5 milyon Euro civarında bir yayın ve pazarlama geliri elde edebilecekleri anlamına geliyor. Ancak bu hesaplamalar sezon sonunda maçlar tamamlandıktan sonra yapılıp paralar kulüplere ödenecek.

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