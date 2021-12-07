Avrupa'ya puansız veda! Borussia Dortmund 0-5 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Almanya'nın Borussia Dortmund takımına konuk oldu. Mücadeleyi 5-0 kaybeden Beşiktaş Avrupa'ya puansız veda etti.
MAÇTAN DETAYLAR
5. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Dortmundlu futbolcu Wolf yerden sert vurdu ancak siyah beyazlı savunmadan geri döndü.
15. dakikada Dortmund'un kullandığı kornerde topla bululşan Reus'un sert şutu üstten auta çıktı.
17. dakikada sol kanattan gelişen Dortmund'un atağında ceza sahasında topla buluşan Bellingham müsait pozisyondan yararlanamadı.