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    Avrupa'ya puansız veda! Borussia Dortmund 0-5 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

    Son dakika spor haberleri... Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Almanya'nın Borussia Dortmund takımına konuk oldu. Mücadeleyi 5-0 kaybeden Beşiktaş Avrupa'ya puansız veda etti.

    Avrupa’ya puansız veda!

    Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Almanya'nın Borussia Dortmund takımına konuk oldu. Mücadeleyi 5-0 kaybeden Beşiktaş Avrupa'ya puansız veda etti.

    MAÇTAN DETAYLAR
    5. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Dortmundlu futbolcu Wolf yerden sert vurdu ancak siyah beyazlı savunmadan geri döndü.

    15. dakikada Dortmund'un kullandığı kornerde topla bululşan Reus'un sert şutu üstten auta çıktı.

    17. dakikada sol kanattan gelişen Dortmund'un atağında ceza sahasında topla buluşan Bellingham müsait pozisyondan yararlanamadı.

        29. dakikada Borussia Dortmund öne geçti. Bellingham ile atağa kalkan Dortmund'da sol tarafta topla buluşan Malen ceza sahasına girdikten sonra takımını öne geçiren golü kaydetti.1-0

        43. dakikada hakem ceza sahasına giren Dahoud'un Welinton tarafından düşürüldüğünü belirterek penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaşlı futbolcuların yoğun itirazları sonrası VAR kontrolü yapan Fransız hakem kararını değiştirmeyince Reus 45. dakikada penaltıdan Dortmund'u 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

        Karşılaşmanın ilk yarısını Borussia Dortmund 2-0 önde tamamladı.

        Detaylar gelecek...
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