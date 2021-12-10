UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakipleri kimler?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık'ta çekilecek ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak. Kura çekiminin resmi yayıncı Exxen'den naklen yayınlanması bekleniyor. Kura çekiminin saati ise henüz belli değil.

UEFA Avrupa Konferans Ligi nedir?

UEFA, yeni organizasyonun amacını Avrupa'da daha fazla takımın yer alması olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. 2021-2022 sezonu itibarıyla düzenlenmeye başlayan Konferans Ligi haziran ayında eleme maçlarıyla başladı. Üç ön eleme ve bir Play-Off turunun ardından 32 takımlı grup aşamasına geçilecek.