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    • Spor
    • 10.12.2021 08:50
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    • 10.12.2021 08:50
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    UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakipleri kimler?

    UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi dün oynanan maçların ardından merak ediliyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Eintracht Frankfurt’u sahasında konuk etti. Grubu 3. sırada bitiren UEFA Konferans Ligi’ne gitmesi kesinleşen Sarı Lacivertliler, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve Avrupa Ligi defterini kapattı. Bu gelişmelerin ardından Konferans Ligi hakkında taraftarlar gerekli detayları merak ediyor. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı ve son hafta maçında Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

    Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?

    Avrupa Ligi'nde son maçını oynayan Fenerbahçe, yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. İlk kez bu sezon düzenlenmeye başlayan UEFA'nın yeni turnuvasında muhtemel rakipler, dün akşamki maçların ardından netlik kazandı. Sarı-Lacivertliler, Konferans Ligi'ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek.

    Grubunda 2. sırada yer alan takımlara bakıldığında Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle:

    Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

    Partizan (Sırbistan)

    Bodo/Glimt (Norveç)

    Randers (Danimarka)

    Slavia Prag (Çekya)

    PAOK (Yunanistan)

    Vitesse (Hollanda)

    Karabağ (Azerbaycan)

        UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık'ta çekilecek ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak. Kura çekiminin resmi yayıncı Exxen'den naklen yayınlanması bekleniyor. Kura çekiminin saati ise henüz belli değil.

        UEFA Avrupa Konferans Ligi nedir?

        UEFA, yeni organizasyonun amacını Avrupa'da daha fazla takımın yer alması olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. 2021-2022 sezonu itibarıyla düzenlenmeye başlayan Konferans Ligi haziran ayında eleme maçlarıyla başladı. Üç ön eleme ve bir Play-Off turunun ardından 32 takımlı grup aşamasına geçilecek.

        Avrupa Konferans Ligi statüsü nasıl?

        Her grupta 4 takım yer alacak ve gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna yükseliyor. Gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren 8 takım arasında eleme turu oynuyor. Burada tur atlayan takımlar son 16 turuna adını yazdırıyor.

        UEFA Konferans Ligi kazanan takımın ödülü ne?

        5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.
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        Haberler Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakipleri kimler?
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