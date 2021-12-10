UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakipleri kimler?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı ve son hafta maçında Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?
Avrupa Ligi'nde son maçını oynayan Fenerbahçe, yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. İlk kez bu sezon düzenlenmeye başlayan UEFA'nın yeni turnuvasında muhtemel rakipler, dün akşamki maçların ardından netlik kazandı. Sarı-Lacivertliler, Konferans Ligi'ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek.
Grubunda 2. sırada yer alan takımlara bakıldığında Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle:
Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
Partizan (Sırbistan)
Bodo/Glimt (Norveç)
Randers (Danimarka)
Slavia Prag (Çekya)
PAOK (Yunanistan)
Vitesse (Hollanda)
Karabağ (Azerbaycan)