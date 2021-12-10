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    • Spor
    • 10.12.2021 12:42
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    • 10.12.2021 16:37
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    SON DAKİKA! Trabzonspor Jean Evrard Kouassi transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti

    Son dakika haberine göre Trabzonspor, Türkiye'ye getirdiği Fildişi Sahilli oyuncu Jean Evrard Kouassi ile resmi anlaşmaya varıldığını KAP'a duyurdu. Bordo-mavili kulüp yaptığı açıklamada anlaşmanın 3,5 yıllık olduğunu bildirdi.

    Trabzonspor yeni transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti

    Trabzonspor, Türkiye'ye getirdiği Fildişi Sahilli oyuncu Jean Evrard Kouassi ile resmi anlaşmaya varıldığını KAP'a duyurdu. Bordo-mavili kulüp yaptığı açıklamada anlaşmanın 3,5 yıllık olduğunu bildirdi.

    İŞTE TRABZONSPOR'DAN KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA
    Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

    Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
    2021-2022 futbol sezonu için 500.000.-Eur garanti ücret,
    2022-2023 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,
    2023-2024 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,
    2024-2025 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret, ödenecektir.

    Ayrıca, futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 200.000.-EUR, diğer her bir sezon için yıllık 400.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.
    Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

    Kamuoyuna duyurulur.

    İLK ANTRENMANA ÇIKTI
    Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Jean Evrard Kouassi de bordo-mavililerle ilk idmanına çıktı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışma taktik ağırlıklı geçti. Bordo-mavililerin 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Kouassi de antrenmanda yer aldı. İdman öncesi Avcı ile görüşen Fildişili oyuncu, takım arkadaşlarıyla da tanıştı. Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, havayolu ile bugün saat 16.30'da Antalya'ya hareket edecek.

        JEAN EVRARD KOUASSI KİMDİR?
        Jean Evrard Kouassi, 25 Eylül 1994 yılında Fildişi Sahili'nin N'Damien şehrinde dünyaya geldi. Ülkesinde futbola başlayan ve Jeunesse Sportive de Bassam ile Moossou formaları giyen sol kanat oyuncusu, Ocak 2013'te Avrupa'nın yolunu tuttu. Bedelsiz olarak Hajduk Split'e imza atan Kouassi, Hırvatistan'da 2 sezon geçirdi.

        Hajduk'ta 73 maça çıkan ve 17 gol, 12 asistle skor katkısı veren Kouassi, Şubat 2015'te 2 milyon Euro bonservisle Çin'e gitti, Shanghai Port'la sözleşme imzaladı. Shanghai'da 2 yıl geçiren ve 48 maçta 12 gol, 6 asistle oynayan yıldız oyuncu, Ocak 2017'de bedelsiz olarak Wuhan Zall'ın yolunu tuttu.



        Wuhan'da 105 maça çıkan ve 48 gol, 23 asistle skor katkısı veren 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona erecek. Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Jean Evrard Kouassi, kanatlarda ve forvette görev alabiliyor. 1.80 boyunda olan Kouassi, Fildişi Sahili A Milli Takım formasını da 6 kez giyerken 1 gol atma başarısı gösterdi.

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        Haberler Spor SON DAKİKA! Trabzonspor Jean Evrard Kouassi transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti
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