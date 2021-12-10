SON DAKİKA! Trabzonspor Jean Evrard Kouassi transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti

Trabzonspor, Türkiye'ye getirdiği Fildişi Sahilli oyuncu Jean Evrard Kouassi ile resmi anlaşmaya varıldığını KAP'a duyurdu. Bordo-mavili kulüp yaptığı açıklamada anlaşmanın 3,5 yıllık olduğunu bildirdi.
İŞTE TRABZONSPOR'DAN KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA
Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2021-2022 futbol sezonu için 500.000.-Eur garanti ücret,
2022-2023 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,
2023-2024 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,
2024-2025 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret, ödenecektir.
Ayrıca, futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 200.000.-EUR, diğer her bir sezon için yıllık 400.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
İLK ANTRENMANA ÇIKTI
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Jean Evrard Kouassi de bordo-mavililerle ilk idmanına çıktı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışma taktik ağırlıklı geçti. Bordo-mavililerin 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Kouassi de antrenmanda yer aldı. İdman öncesi Avcı ile görüşen Fildişili oyuncu, takım arkadaşlarıyla da tanıştı. Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, havayolu ile bugün saat 16.30'da Antalya'ya hareket edecek.