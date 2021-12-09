İşte Trabzonspor'un Kouassi operasyonunun perde arkası! 30 günde tamamlandı

3.5 YILLIK SÖZLEŞME

6 senedir Çin'de forma giyen ve yıllık olarak yaklaşık 4 milyon Dolar kazanan Kouassi, Trabzonspor'da sezon sonuna kadar 650-700 bin Euro civarı bir ücret alacak. 3.5 yıllık mukavele yapılacak olan Kouassi, sonraki sezonlarda 1.5 milyon euro kazanacak. Wuan FC ile sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli ödenmeyecek. Sağlık kontrolünün ardından kulübünden gerekli evrakların gelmesi sonrası, Kouassi resmi imzayı atacak. Ve adaptasyon sürecinin hızlı ilerlemesi adına takımla şimdiden idmanlara çıkacak.