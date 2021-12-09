İşte Trabzonspor'un Kouassi operasyonunun perde arkası! 30 günde tamamlandı

Yaz döneminde olduğu gibi Ocak transferine de erkenden başlayan Trabzonspor, ilk bombayı Jean Evrard Kouassi ile patlattı. Önceki gece şehre gelen 27 yaşındaki Fildişili yıldız ile görüşmeler yaklaşık 30 günde tamamlandı.
İzleme ekibinin bu periyotta Milli Takım maçlarını canlı olarak takip ettiği Kouassi'yi, teknik direktör Abdullah Avcı da beğendi. Avcı, daha önceki transferlerde olduğu gibi ikna sürecinde yine kilit rol oynadı. Oyuncuyla görüntülü olarak yapılan görüşmeye, vatandaşı Gervinho da katılırken, 34 yaşındaki yıldızın referansları süreci hızlandırdı.
AVRUPA'DAN İSTEDİLER
Transfer öncesinde Kouassi'yle ilgili Gervinho'dan detaylı bilgiler de alınırken, oyuncunun Avrupa'dan başka talipleri olduğu için çabuk davranıldı. Fanatik'in haberine göre Mainz, Sassuolo, Montpellier ve Nantes'ın ilgilendiği Kouassi, Trabzonspor'un kendisine gösterdiği istekli tavrın yanı sıra şampiyonluk ve Devler Ligi hedefi nedeniyle Bordo-Mavililer'i seçti. Yarışmacı bir takıma gitmeyi tercih eden Kouassi, maddi anlamda da zorluk çıkarmadı.