SON DAKİKA! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! İşte yerine gelecek isim

Beşiktaş'ta görevinden istifa eden Sergen Yalçın dönemi kısa sürdü. Siyah-beyazlı takımın altyapısında yetişen ve camianın efsaneleri arasına giren Sergen Yalçın, bu sezon alınan kötü sonuçların ardından istifa etti.
Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından göreve gelen Yalçın, 679 gün takımın başında kalabildi.
Taraftarların önünde yapılan imza töreniyle görevine başladı. Sergen Yalçın, alışılmışın dışında gerçekleştirilen bir törenle takımın başına gelmişti.
Yalçın, genelde futbolcular için yapılan organizasyona benzer bir şekilde siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzaladı. Sergen Yalçın, 30 Ocak 2020'de Vodafone Park'ta gerçekleştirilen ve 20 bin taraftarın katıldığı törenle sözleşmeye imza attı.
GEÇEN SEZON İKİ KUPA KAZANDIRDI
Yalçın, geçen sezon Beşiktaş'a iki kupa birden kazandırdı. Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon son haftaya kadar süren mücadelede Beşiktaş, gol averajıyla Galatasaray'ın önünde kalarak şampiyonluğunu ilan etti.
Siyah-beyazlı takım ayrıca Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.
İLK MAÇ ÇAYKUR RİZESPOR
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında ilk olarak 1 Şubat 2020'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan ve siyah-beyazlı takımın 2-1 kazandığı maçta yer aldı.
Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 2019-2020'de Süper Lig'de 15 maça çıkarken bunların 10'unu kazanıp yüzde 66,6 galibiyet oranı yakaladı.
Söz konusu sezonda Yalçın yönetimindeki iki maçta rakipleriyle berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Beşiktaş, söz konusu 15 maçta rakip fileleri 30 kez havalandırırken kalesinde 14 gol gördü.