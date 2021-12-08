SON DAKİKA! Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Wuhan FC takımında forma giyen Jean Evrard Koussai ile transfer görüşmesi yapıldığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.
27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Çaykur Rizespor maçında çapraz bağları koparak sezonu kapatan Gervinho'nun yerine transfer edilecek. Öte yandan bordo mavili kulübün, devre arasında 3 oyuncuyu daha renklerine bağlaması bekleniyor.
JEAN EVRARD KOUASSI KİMDİR?
Jean Evrard Kouassi, 25 Eylül 1994 yılında Fildişi Sahili'nin N'Damien şehrinde dünyaya geldi. Ülkesinde futbola başlayan ve Jeunesse Sportive de Bassam ile Moossou formaları giyen sol kanat oyuncusu, Ocak 2013'te Avrupa'nın yolunu tuttu. Bedelsiz olarak Hajduk Split'e imza atan Kouassi, Hırvatistan'da 2 sezon geçirdi.
Hajduk'ta 73 maça çıkan ve 17 gol, 12 asistle skor katkısı veren Kouassi, Şubat 2015'te 2 milyon Euro bonservisle Çin'e gitti, Shanghai Port'la sözleşme imzaladı. Shanghai'da 2 yıl geçiren ve 48 maçta 12 gol, 6 asistle oynayan yıldız oyuncu, Ocak 2017'de bedelsiz olarak Wuhan Zall'ın yolunu tuttu.