Lazio - Galatasaray maçında iki önemli eksik

Lazio ile Galatasaray arasında bu akşam grup liderliği için oynanacak dev mücadele öncesi iki takımda da önemli eksikler var. Ev sahibi ekibin gol makinesi Ciro Immobile, ligdeki son Sampdoria deplasmanında talihsiz bir sakatlık yaşadı ve devre arasında oyundan alındı.