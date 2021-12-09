Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan flaş açıklamalar

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın'ın camiaya zarar vermek istemediği için ayrılık kararı aldığını ve yönetim kurulu olarak bunu kabul ettiklerini söyledi.
Emre Kocadağ, BJK Nevzat Demir Tesisleri önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sene başında şampiyon olmuş, iki kupa almış bir takım olarak daha büyük beklentilerle sezona başlandı. O gün itibarıyla iyi de bir kadro kurduğumuzu düşünüyorduk. İyi oyuncular, büyük isimler kadroya katıldı. Hem Şampiyonlar Ligi hem lig hem de Türkiye Kupası'nda hedefe yürüyecek bir ekip olarak yola çıktık.
Yaşanılan süreçte ne bizim ne camiamızın ne de hocamızın beklentilerini karşılayan sonuçlar oldu. Bir sürü faktör var ama bu yaşanılan süreçte çok ciddi yıpranmalar da beraberinde geldi. Biz de Ümraniye'de hocamıza destek olmak için ne gerekiyorsa yaptığımızı düşünüyorum. İki hafta önce de bir görüşme yapmıştık, hocamıza güvendiğimizi, devam etmesi, denemesi gerektiğini belirtmiştik. O da aynı şekilde ayrıldı ama bugün itibarıyla hocamız daha fazla Beşiktaş Kulübüne, camiasına zarar vermek istemediğini bizlere belirtti. Biz de bunu uygun gördük." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta çok zor bir dönemde yönetime geldiklerini aktaran Kocadağ, "Beşiktaş'ı toparlama adına neler yapabiliriz onları düşündük ve Sergen Yalçın hocamız da Beşiktaş'ın evladı ve planlarımızın parçası olarak doğru bir zamanda takımın başına geldi. Hocamızla beraber, 'Bu takımdan hiçbir şey olmaz, bu kulüp ayağa kalkmaz, 10 sene şampiyon olunamaz' denildiği bir dönemde, ilk senemizde iki kupa birden alarak çok büyük bir başarıya imza attık. Yönetim kurulumuz, başkanımız, hocamız, oyuncularımız bu süreci yaşadık ve iki kupa alarak hem camiamızı sevindirdik hem de çok büyük bir başarının altına imza attık. Hocamız da bu işin önderliğini yaptı. Oyuncular da üzüldü, geçen sene iyi bir sezon geçti. Başarılarla dolu bir sezon geçti, hocamız oyunculara veda etti, oyuncular da teşekkür etti. " şeklinde konuştu.