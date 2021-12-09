Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan flaş açıklamalar

"HOCA ANLAMINDA BİR B PLANIMIZ YOKTU"

Emre Kocadağ, yeni teknik direktör adaylarıyla ilgili gelen bir soruya, "Hoca anlamında bir B planımız yoktu ama bugün itibarıyla bu noktada çalışmalara başladık. İnşallah iyi bir hoca ile anlaşacağız. Kısa bir süre içinde hocayı kulübümüze katarız." yanıtını verdi.

Kocadağ, "Şenol Güneş ismi sosyal medyada yazılıyor. Başka isimler de var. Bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusunu ise "Şu an isim noktasında konuşmak doğru değil. Çünkü çok değerli boşta olan hocalar var. Başkanımızla, profesyonellerimizle bize sunacakları liste üzerinden değerlendirme yapacağız. Hepsi çok değerli isimler, şu an için inanın hiçbir isim üzerinde düşünme fırsatımız olmadı. Tabii ki bu kulübü idare etmek için buradayız, üzerimize düşeni, gerekli görüşmeleri yapacağız. Şu an için herhangi bir isim yok. Çünkü önümüze hangi seçenekler gelecek, kimler müsait, kim bizim istediğimize cevap verecek hoca olacak, proje anlamında kim bize yatkın olacak bunlara bakacağız." şeklinde yanıtladı.

Beşiktaşlı yönetici, 12 Aralık Pazar günü Yukatel Kayserispor ile oynanacak maçta takımın başında olacak isim konusunda ise "Bizim içeride kendi profesyonellerimiz var, altyapıda hocalarımız var. Önder hoca var, büyük ihtimal o takımın başında çıkacaktır. Daha sonra bu hafta içerisinde hoca adaylarıyla görüşüp kararı veririz. Yeni hocayı derbi öncesine yetiştirmeye çalışırız." açıklamasında bulundu.