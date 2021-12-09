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    • Spor
    • 09.12.2021 12:24
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    • 09.12.2021 12:25
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    Önder Karaveli kimdir? Beşiktaş Önder Karaveli kaç yaşında, nereli? İşte görev aldığı takımlar

    Salı günü oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Dortmund'a 5-0 mağlup olan Beşiktaş'tan istifa haberi geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın istifasını yönetime sundu. Hal böyle olunca Önder Karaveli'nin bir süreliğine takımın başına geçeceği konuşuluyor. Peki, Önder Karaveli kimdir? Beşiktaş Önder Karaveli kaç yaşında, nereli? İşte görev aldığı takımlar

    Önder Karaveli kimdir? Beşiktaş Önder Karaveli kaç yaşında, nereli? İşte görev aldığı takımlar

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın istifasını yönetime sundu. Sergen Yalçın'ın istifa etmesinin hemen ardından yerine ise geçici olarak bu hafta Önder Karaveli'nin getirilebileceği konuşulmaya başlandı. Peki, Önder Karaveli kimdir? Beşiktaş Önder Karaveli kaç yaşında, nereli? İşte görev aldığı takımlar

    ÖNDER KARAVELİ KİMDİR?

    Önder Karaveli, 26 Mart 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Beşiktaş alt yapısında görev yapan Önder Karaveli, UEFA Pro Lisansa sahip.

    Deneyimli antrenör, Beşiktaş U21, Başakşehir alt yapısı, Dardanelspor, Kastel Belediyesi, Qarabağ gibi ekiplerde görevler aldı.

    6 MAÇTAN PUANSIZ AYRILDI

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunda Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon'la aynı grupta yer alan Beşiktaş, grubunda oynadığı 6 maçta da sahadan mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlılar rakip fileleri 3 kez havalandırırken, kalesinde 19 gol gördü.

        YÖNETİMLE BİR ARAYA GELİYOR

        Sergen Yalçın dönemi sona eriyor. Bugün yapılan antrenmana çıkmayı düşünmeyen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile yapacağı görüşmenin ardından son kararını verecek.
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        Haberler Spor Önder Karaveli kimdir? Beşiktaş Önder Karaveli kaç yaşında, nereli? İşte görev aldığı takımlar
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