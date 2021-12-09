Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın istifasını yönetime sundu. Sergen Yalçın'ın istifa etmesinin hemen ardından yerine ise geçici olarak bu hafta Önder Karaveli'nin getirilebileceği konuşulmaya başlandı. Peki, Önder Karaveli kimdir? Beşiktaş Önder Karaveli kaç yaşında, nereli? İşte görev aldığı takımlar