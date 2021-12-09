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    • Spor
    • 09.12.2021 14:08
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    • 09.12.2021 14:08
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    Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe Frankfurt maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA Avrupa Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe bu akşam D grubu son hafta maçında Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka için taraftarlar araştırmalara başladı. Avrupa Ligi'nin 2021/22 sezonunda oynadığı beş maçta da yenilmeyen Eintracht Frankfurt, Avrupa kupaları tarihinde sadece 2018/19 gruplarını namağlup tamamladı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Peki, Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Frankfurt maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta?

    UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son sürat devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile sahasında kritik bir maça çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar taraftarlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu son hafta mücadelesinde sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Grubu 3'üncü sırada bitirmeyi garantileyen ve Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galibiyete uzanarak ülke puanına katkı yapmak istiyor.

    Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Sırp hakem Srdjan Jovanovic'in yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

    Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. D Grubu'nu üçüncü bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

    Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın Eintracht Frankfurt karşısında fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev vermesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Almanya'daki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibini mağlup ederek taraftarını sevindirmek ve Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor.

        FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
        Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Enner Valencia, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş, karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da takımdaki yerlerini alamayacak.

        İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU
        Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarında 3. kez karşı karşıya gelecek.

        İki takım, Avrupa'da ilk kez 2006-2007 sezonunda birbirlerine rakip oldu. İstanbul'da oynanan UEFA Kupası grup karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

        Bu sezon ise D Grubu'nun ilk haftasında yapılan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.
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        Haberler Spor Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe Frankfurt maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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