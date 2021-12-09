Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe Frankfurt maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son sürat devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile sahasında kritik bir maça çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar taraftarlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...