Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe Frankfurt maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son sürat devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile sahasında kritik bir maça çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar taraftarlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu son hafta mücadelesinde sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Grubu 3'üncü sırada bitirmeyi garantileyen ve Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galibiyete uzanarak ülke puanına katkı yapmak istiyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Sırp hakem Srdjan Jovanovic'in yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. D Grubu'nu üçüncü bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın Eintracht Frankfurt karşısında fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev vermesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Almanya'daki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibini mağlup ederek taraftarını sevindirmek ve Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor.