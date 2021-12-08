Beşiktaş'tan büyük hüsran! Şampiyonlar Ligi defterini puansız kapattı





Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Dortumnd maçı sonrası konuştu. Yalçın şunları kaydetti: Üzgünüz. Kötü bir Şampiyonlar Ligi periyodu oldu. Bugün için çok söylenecek bir şey yok. 11'e 11 zor, 11'e 10 çok daha zor oldu. Hafta sonu için bazı oyuncuları dinlendirdik. Kendi şapkamızı önümüze koyup, dersler alacağımız bir süreç yaşadık bu periyotta. Umarın bundan sonra daha iyi olur"