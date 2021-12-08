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    Beşiktaş'tan büyük hüsran! Şampiyonlar Ligi defterini puansız kapattı

    Tam 4 yıl önce Şampiyonlar Ligi’nde grubundan namağlup lider çıkan Beşiktaş, Dortmund yenilgisiyle ‘iflas bayrağını çekti. Devler Ligi’ne puansız veda etti.

    Nerede o eski Kartal!

    Beşiktaş Avrupa'da dibe vurdu... 6 Aralık 2017'de Şenol Güneş yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i mağlup edip gruptan namağlup lider çıkan ve bunu başaran ilk Türk takımı olan Kartal, dünkü Dortmund yenilgisiyle 4 yıl sonra Devler Ligi'nde grup maçlarını puan alamadan tamamladı. Beşiktaş, F.Bahçe'den sonra gruplarda puan alamayan 2. Türk takımı oldu.



    AVRUPA'DA SON 19 MAÇTA 15 YENİLGİ
    Şampiyonlar Ligi'nde 'sıfır' çeken Beşiktaş, son dönemdeki Avrupa peformansıyla da maziyi mumla arattı. Siyah- Beyazlılar, Avrupa arenasında oynadığı son 19 maçın 15'ini mağlup tamamaldı. Bu periyotta 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.



    YALÇIN İLE AVRUPA'DA GALİBİYETİ YOK!
    Avrupa'daki son galibiyetini 2019 yılında Slovan Bratislava karşısında alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın da Avrupa peformansıyla sınıfta kaldı. Yalçın yönetiminde Avrupa'da 8 karşılaşmaya çıkan Siyah-Beyazlılar, bu maçların tamamından mağlup ayrıldı. Büyük bir hezimet yaşadı.



        DERS ALACAĞIMIZ BİR SÜREÇTİ
        Dortmund yenilgisi sonrası konuşan Sergen Yalçın, "Bu periyotta kendi şapkamızı önümüze koyup, ders alacağımız bir süreç yaşadık" dedi.



        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Dortumnd maçı sonrası konuştu. Yalçın şunları kaydetti: Üzgünüz. Kötü bir Şampiyonlar Ligi periyodu oldu. Bugün için çok söylenecek bir şey yok. 11'e 11 zor, 11'e 10 çok daha zor oldu. Hafta sonu için bazı oyuncuları dinlendirdik. Kendi şapkamızı önümüze koyup, dersler alacağımız bir süreç yaşadık bu periyotta. Umarın bundan sonra daha iyi olur"



        İSABETLİ ŞUT BİLE ATAMADILAR
        Dortmund'a farklı yenilen Beşiktaş dün sahada hiçbir varlık gösteremedi. Toplam 1 şut attı, o şutta da isabet sağlayamadı.

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