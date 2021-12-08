Beşiktaş'tan büyük hüsran! Şampiyonlar Ligi defterini puansız kapattı

Beşiktaş Avrupa'da dibe vurdu... 6 Aralık 2017'de Şenol Güneş yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i mağlup edip gruptan namağlup lider çıkan ve bunu başaran ilk Türk takımı olan Kartal, dünkü Dortmund yenilgisiyle 4 yıl sonra Devler Ligi'nde grup maçlarını puan alamadan tamamladı. Beşiktaş, F.Bahçe'den sonra gruplarda puan alamayan 2. Türk takımı oldu.
AVRUPA'DA SON 19 MAÇTA 15 YENİLGİ
Şampiyonlar Ligi'nde 'sıfır' çeken Beşiktaş, son dönemdeki Avrupa peformansıyla da maziyi mumla arattı. Siyah- Beyazlılar, Avrupa arenasında oynadığı son 19 maçın 15'ini mağlup tamamaldı. Bu periyotta 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
YALÇIN İLE AVRUPA'DA GALİBİYETİ YOK!
Avrupa'daki son galibiyetini 2019 yılında Slovan Bratislava karşısında alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın da Avrupa peformansıyla sınıfta kaldı. Yalçın yönetiminde Avrupa'da 8 karşılaşmaya çıkan Siyah-Beyazlılar, bu maçların tamamından mağlup ayrıldı. Büyük bir hezimet yaşadı.