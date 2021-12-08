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Fenerbahçe'de sol beke ilk aday! Pereira'nın gözdesi Portekiz'de

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'de Çaykur Rizespor engelini farklı geçen Fenerbahçe, Trabzonspor'la arasında olan puan farkını eritmek istiyor. Devre arası transfer döneminin açılmasına da sayılı günler kala sarı-lacivertliler transfer operasyonu da başladı. Portekizli teknik adam Pereira'nın özellikle sol bek mevkisine takviye istediği öğrenilirken, bu bölge için ilk aday belli oldu.

08.12.2021 09:16 - Son Güncelleme: 08.12.2021 09:20
Fenerbahçe’de sol beke ilk aday! Pereira’nın gözdesi Portekiz’de

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla deviren Fenerbahçe transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

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Fenerbahçe’de sol beke ilk aday! Pereira’nın gözdesi Portekiz’de

Trabzonspor ile olan 12 puanlık farkı eritmek isteyen sarı-lacivertliler devre arasında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe’de sol beke ilk aday! Pereira’nın gözdesi Portekiz’de

Fotomac.com.tr'den Kemal Tamtürk'ün haberine göre çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Portekiz'den flaş bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe’de sol beke ilk aday! Pereira’nın gözdesi Portekiz’de

Portekiz basının haberine göre Fenerbahçe, Portekiz ekibi Moreirense forması giyen Abdu Conte ile ilgileniyor.

Fenerbahçe’de sol beke ilk aday! Pereira’nın gözdesi Portekiz’de

Haberde Vitor Pereira'nın genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği yazıldı.

Fenerbahçe’de sol beke ilk aday! Pereira’nın gözdesi Portekiz’de

Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Abdu Conte'nin yüzde 50 hakkının da Sporting'de olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe’de sol beke ilk aday! Pereira’nın gözdesi Portekiz’de

21 yaş altı Portekiz milli takımında da forma giyen genç futbolcu bu sezon 14 karşılaşmada görev aldı.

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