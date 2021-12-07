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    • Spor
    • 08.12.2021 01:39
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    • 08.12.2021 01:41
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    Trabzonspor’un yeni transferi Koussai Trabzon’a indi!

    Son dakika haberleri...Trabzonspor'un ara transfer döneminde prensip anlaşmasına vardığı Fildişi Sahilli Milli Takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi, saat 00.40'da İstanbul'dan kalkan tarifeli uçak ile Trabzon'a indi. Koussai için yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza töreni düzenleneceği belirtildi.

    Koussai Trabzon’da!

    Trabzonspor'un ara transfer döneminde prensip anlaşmasına vardığı Fildişi Sahilli Milli Takım oyuncusu Jean Evrard Kouass Trabzon'a indi.

    Saat 00.40'da İstanbul'dan kalkan tarifeli uçak ile Trabzon Havalimanı'na gelen futbolcuyu kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı. Havalimanı çıkışında bekleyen taraftar grubu, Kouassi'yi sevgi gösterilerinde bulundu.

    27 yaşındaki oyuncu kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

    Wuhan FC takımında forma giyen ve Aralık ayı sonunda sözleşmesi bitecek olan Koussai, için yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza töreni düzenleneceği belirtildi.

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