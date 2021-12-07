Bu sözler olay çıkarır! Fenerbahçe Başkan Vekilli Erol Bilecik: 'Cincon'a 6 atmıştık siz 7 attınız

ÖZÜR DİLEDİ

Galatasaraylı taraftarlar Bilecik'e sert tepki gösterdi. Gelen tepkilerin ardından Bilecik sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile özür diledi:

"Bugün, Galatasaray Spor Kulübü ile birlikte değerli rakibimizin nazik ev sahipliğinde, Türkiye'nin en büyük iki kulübü olarak ortaya çok önemli bir duruş koyduk.

Bizleri en iyi şekilde ağırlayan Galatasaray Spor Kulübü'ne ve camiasına, başta Sayın Başkan Burak Elmas olmak üzere teşekkürlerimizi sunarız.

Ayrıca, maç sonunda soyunma odasındaki aile içi konışmam sırasında yaşanan dil sürçmesiyle oluşan talihsiz durumun, rakibimize karşı herhangi bir maksatla yapılmadığını ifade etmek isterim."