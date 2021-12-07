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    • 08.12.2021 01:35
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    Bu sözler olay çıkarır! Fenerbahçe Başkan Vekilli Erol Bilecik: 'Cincon'a 6 atmıştık siz 7 attınız

    Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadın futbol takımları tarihi bir derbide karşılaştı. kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için dostluk maçı yapan ezeli rakiplerden Fenerbahçe Galatasaray'ı 7-0 yendi. Maçın ardından enerbahçe Başkan Vekilli Erol Bilecik olay çıkaracak sözler söyledi. Erol Bilecik soyunma odasında futbolculara, "İşin güzel tarafı biz 'cincona' 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 attınız." dedi.

    takvim.com.tr
    ’Cincon’a 6 atmıştık siz 7 attınız

    Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kadın futbol takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için dostluk maçında karşılaştı. Nef Stadyumu'ndaki karşılaşma Fenerbahçe'nin 7-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

    Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, Dk. 10 (P) Fatma Kara Şahinbaş, Dk. 15 Berdan Bozkurt, Dk. 31 - Dk. 34 - Dk. 39 Fishley, Dk. 40 Cordner, Dk. 51 Setenay Sırım kaydetti.

    Fenerbahçe yönetici Erol Bilecik'in sözleri bomba etkisi yarattı.

    MAÇ SONRASI OLAY SÖZLER
    Maç sonrası olay çıkaracak sözler söylendi.

    Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik maçın ardından futbolcuların soyunma odasında bir konuşma yaptı.

    Bilecik, "Cincona' 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 attınız." dedi.

        "'CİNCON'A 7 ATTINIZ"
        Erol Bilecik'in sözleri şu şekilde:

        "Acımasız davrandık. Müthiş bir oyun oldu. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a 'cincona' 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız."

        ÖZÜR DİLEDİ
        Galatasaraylı taraftarlar Bilecik'e sert tepki gösterdi. Gelen tepkilerin ardından Bilecik sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile özür diledi:

        "Bugün, Galatasaray Spor Kulübü ile birlikte değerli rakibimizin nazik ev sahipliğinde, Türkiye'nin en büyük iki kulübü olarak ortaya çok önemli bir duruş koyduk.

        Bizleri en iyi şekilde ağırlayan Galatasaray Spor Kulübü'ne ve camiasına, başta Sayın Başkan Burak Elmas olmak üzere teşekkürlerimizi sunarız.

        Ayrıca, maç sonunda soyunma odasındaki aile içi konışmam sırasında yaşanan dil sürçmesiyle oluşan talihsiz durumun, rakibimize karşı herhangi bir maksatla yapılmadığını ifade etmek isterim."
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        Haberler Spor Bu sözler olay çıkarır! Fenerbahçe Başkan Vekilli Erol Bilecik: 'Cincon'a 6 atmıştık siz 7 attınız
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