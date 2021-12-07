Bu sözler olay çıkarır! Fenerbahçe Başkan Vekilli Erol Bilecik: 'Cincon'a 6 atmıştık siz 7 attınız

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kadın futbol takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için dostluk maçında karşılaştı. Nef Stadyumu'ndaki karşılaşma Fenerbahçe'nin 7-0'lık üstünlüğü ile son buldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, Dk. 10 (P) Fatma Kara Şahinbaş, Dk. 15 Berdan Bozkurt, Dk. 31 - Dk. 34 - Dk. 39 Fishley, Dk. 40 Cordner, Dk. 51 Setenay Sırım kaydetti.
Fenerbahçe yönetici Erol Bilecik'in sözleri bomba etkisi yarattı.
MAÇ SONRASI OLAY SÖZLER
Maç sonrası olay çıkaracak sözler söylendi.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik maçın ardından futbolcuların soyunma odasında bir konuşma yaptı.
Bilecik, "Cincona' 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 attınız." dedi.