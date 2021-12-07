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    • Spor
    • 07.12.2021 19:02
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    • 07.12.2021 21:09
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    Shameeka şov yaptı! Kadınlar derbisinde farklı skor! Galatasaray 0-7 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabet, kadın futboluna taşındı. Ezeli rakiplerin bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, bu akşam ilk kez karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi Fenerbahçe 7-0 kazandı. Mücadeleye Shameeka Fisley damga vurdu.

    Tarihi derbide farklı skor!

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabet, kadın futboluna taşındı. Ezeli rakiplerin bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, bu akşam ilk kez karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi Fenerbahçe 7-0 kazandı.

    GALATASARAY - FENERBAHÇE: 0-7 (MAÇ SOCUNU)
    GOL: Fatma 10' (p), Berdan 13', Fisley Shameeka 31', 34' 38' Kennya 40' 51 Sude Sözüdoğru

    KIRMIZI KART: Galatasaray'da Daniels, Kennya'ya yaptığı faul sonrası 5. dakikada kırmızı kart gördü.

    Takımlar arasındaki ikinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadı'nda yapılacak.

    TARİHİ MAÇTAN DAKİKALAR
    5. dakikadaki Fenerbahçe atağında Cordner, Galatasaray ceza sahasının önünde Daniels ile girdiği mücadele sonucu yerde kaldı. Hakem Cansu Tiryaki, faul yaptığını belirttiği Daniels'i kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

    9. dakikada Berdan Bozkurt, Arzu Akbulut'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cansu Tiryaki penaltı noktasını gösterdi. 10. dakikada penaltıyı kullanan Fatma Kara Şahinbaş meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

    15. dakikada Jaleca'nın ceza sahası dışında sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Sude Sözüdoğru topu çeldi. Arka direkte Berdan Bozkurt önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

    31. dakikada Jaleca'nın sağ kanattan yaptığı ortada, penaltı noktası üzerinde Cordner'in üstünden atladığı topu arka direkte Fishley kontrol etti. Bu futbolcu yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-3

        34. dakikada Fishley'in ceza sahası dışında sol çaprazdan çektiği sert şutta, üst diğere de çarpan top filelere gitti: 0-4

        39. dakikada Jaleca'nın sağdan ortasında ceza sahasında Cordner'in vuruşunda top kaleciden döndü. Ceza sahasında Fishley önünde kalan topu ağlarla buluşturdu: 0-5

        40. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Cordner, ceza sahasına girerek kaleci Sude Sözüdoğru ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere attı: 0-6

        Fenerbahçe karşılaşmanın ilk yarısı 6-0 önde tamamladı.

        51. dakikada Yenney'in ara pasıyla ceza sahasına giren Setenay Sırım, karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Sude Sözüdoğru'nun sağından ağlara gönderdi: 0-7

        Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 7-0 galip ayrıldı.

        İLK 11'LER Galatasaray Kadın Futbol Takımı: Sude, Yaren, Elif, Daniels, Arzu, Andiolo, Serpil, Denda, Ortiz, Samia Adam, Elanur.

        Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı: Ezgi, Demet, Narin, Nina, Cansu, Fatma, Mariana, Yenney, Shameeka, Berdan, Kennya.

        BAKAN YANIK'TAN AÇIKLAMA
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Galatasaray Kadın Futbol Takımı ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı arasında oynanacak "Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Dostluk Maçı" öncesi açıklamalarda bulundu.

        "BU ÇALIŞMAYI HAYATA GEÇİREN, EMEĞİ GEÇEN KİM VARSA HEPSİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"
        Bakan Derya Yanık, çok önemli bir amaç için iki takımın bir araya geldiğine vurgu yaparken, "Aslında bir derbi izlemek için buradayız. Fenerbahçe ve Galatasaray Futbol Kulüplerimizin kadın futbol takımları. Bugün son derece anlamlı güzel bir organizasyon için bir aradayız. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık kampanyasının bir parçası olarak bugün kadın futbolcularımız dostluk maçı yapacaklar. Biz de büyük zevkle, büyük bir memnuniyetle bu maçı izlemeye geldik. Bugün bu çalışmaya destek veren arkadaşlarımızla bir arada maçı izleyeceğiz. Ben hem Galatasaray hem Fenerbahçe futbol kulübümüze çok kıymetli başkanlarına, bu çalışmayı hayata geçiren, emeği geçen kim varsa hepsine ve tabi ki öncelikli olarak da futbolcularımıza çok çok teşekkür ediyorum. " dedi.

        "BİR DAYANIŞMANIN MAÇINI İZLEYECEĞİZ"
        Bugünün bir derbi maçından öte, bir dayanışma günü olduğunu dile getiren Bakana Derya Yanık, "Bu her ne kadar bir farkındalık çalışmasıysa da aslında bir tarafında da genel olarak sporda ama özellikle futbolda hem dilin daha zarif, daha nezih tutulması, kadına yönelik şiddet ya da bir takım cinsiyetçi ifadelerden kurtulacak bir dilin geliştirilmesi noktasında da çok önemli olacağını düşünüyorum. Heyecanla maçı izlemeyi bekliyorum doğrusu. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Basın kadına yönelik şiddet konusunda, çocuklarla ilgili yaptığımız her çalışmada bizim en önemli paydaşlarımızdan birisi. Hem mesajlarımızın ulaştırılması, hem mesajların bize ulaşması bakımından kamuoyuyla aramızda iletişim kuran bağ olarak sizlerin katkısı, sizlerin yardımı yadsınamaz. Hepinize ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar maçımızın hayırlı olmasını ve güzel, dostça, Fair Play çerçevesinde geçmesini ümit ediyorum ve öyle olacağından hiç kuşkum yok. Bugün bir rekabetin değil, bir dayanışmanın maçını izleyeceğiz. Ezeli iki rakip birlikte bir amaç için oynamış olacaklar. Bugün Fenerbahçeliler Galatasaraylı, Galatasaraylılar Fenerbahçeli olacak belki ve böylece güzel bir dostluk maçı olacak" şeklinde konuştu
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