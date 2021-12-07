Shameeka şov yaptı! Kadınlar derbisinde farklı skor! Galatasaray 0-7 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabet, kadın futboluna taşındı. Ezeli rakiplerin bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, bu akşam ilk kez karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleyi Fenerbahçe 7-0 kazandı.
GALATASARAY - FENERBAHÇE: 0-7 (MAÇ SOCUNU)
GOL: Fatma 10' (p), Berdan 13', Fisley Shameeka 31', 34' 38' Kennya 40' 51 Sude Sözüdoğru
KIRMIZI KART: Galatasaray'da Daniels, Kennya'ya yaptığı faul sonrası 5. dakikada kırmızı kart gördü.
Takımlar arasındaki ikinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadı'nda yapılacak.
TARİHİ MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikadaki Fenerbahçe atağında Cordner, Galatasaray ceza sahasının önünde Daniels ile girdiği mücadele sonucu yerde kaldı. Hakem Cansu Tiryaki, faul yaptığını belirttiği Daniels'i kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
9. dakikada Berdan Bozkurt, Arzu Akbulut'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cansu Tiryaki penaltı noktasını gösterdi. 10. dakikada penaltıyı kullanan Fatma Kara Şahinbaş meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
15. dakikada Jaleca'nın ceza sahası dışında sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Sude Sözüdoğru topu çeldi. Arka direkte Berdan Bozkurt önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2
31. dakikada Jaleca'nın sağ kanattan yaptığı ortada, penaltı noktası üzerinde Cordner'in üstünden atladığı topu arka direkte Fishley kontrol etti. Bu futbolcu yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-3