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    • Spor
    • 07.12.2021 22:34
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    • 07.12.2021 22:34
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    Dortmund BJK canlı şifresiz veren kanallar! Borussia Dortmund Beşiktaş canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte bedava ücretsiz izleme yolları!

    UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı Dortmund BJK maçı ile devam ediyor. C grubu 6. hafta maçında Borussia Dortmund ile mücadele edecek olan Beşiktaş son maçlardaki üzüntüsünü bu maçta üzerinden atmayı planlıyor. Siyah Beyazlı ekip bu akşam oynanacak maça 5 eksik çıkacak. Büyük karşılaşma Alman temsilcisi Borussia Dortmund'un sahasında olacak. Maça az bir süre kala 11'ler de belli oldu. Futbolseverler Borussia Dortmund Beşiktaş maçını canlı HD, kesintisiz izlemek istiyor. Peki Borussia Dortmund Beşiktaş canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte Dortmund BJK canlı şifresiz veren kanallar ve bedava ücretsiz izleme yolları!

    Borussia Dortmund Beşiktaş canlı şifresiz nasıl izlenir?

    Borussia Dortmund - Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş sürerken futbolseverler maçı canlı izleme yollarını arıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 5. hafta maçında Borussia Dortmund'a konuk olacak Beşiktaş için bu akşam çok kritik. Gruplarda aldığı sonuçlarla büyük üzüntü yaşayan siyah beyazlılar Dortmund'u yenerek yeniden şahlanmak istiyor. Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği maçın 11'leri belli oldu. Peki Borussia Dortmund Beşiktaş canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte Dortmund BJK canlı şifresiz veren kanallar ve bedava ücretsiz izleme yollar!

    DORTMUND - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ AÇIKLANDI!

    Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz, Witsel, Dohoud, Bellingham, Wolf, Reus, Malen

    Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Josef, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Larin, Batshuayi.

    DORTMUND -BJK MAÇI NE ZAMANİ, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

    Dortmund ile Beşiktaş arasında oynanacak maç 7 Aralık Salı günü yani bugün saat 23:00'de oynanacak. Kritik maç EXXEN'de canlı yayınlanacak.

    Karşılaşmayı fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını da Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni üstlenecek. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olacak.

    HENÜZ GALİBİYETİ VE PUANI YOK

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

    Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı.

    Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenilirken, grupta oynadığı son maçta da Ajax'a İstanbul'da 2-1 mağlup oldu.

    Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.

    Siyah-beyazlı ekip grupta son sırada yer alırken, oynadığı 2 karşılaşmayı kazanıp 3'ünde de yenilen Borussia Dortmund 6 puanla 3. sırada yer alıyor.

    BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

    Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan 4 oyuncu oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

    Kasımpaşa maçının son dakikasında sakatlanarak sahadan sedyeyle ayrılan Georges-Kevin N'Koudou'nun yanı sıra tedavileri devam eden Mert Günok, Gökhan Töre ve Alex Teixeira da karşılaşmada görev yapamayacak. Rahatsızlanan Miralem Pijanic de Dortmund karşısında forma giyemeyecek.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 50. MAÇ

        Beşiktaş, Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 50. mücadelesini yapacak. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, geride kalan 49 karşılaşmasında rakiplerine 13 kez üstünlük kurarken, 9 maçta berabere kalıp, 27 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

        GRUPLARDA TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

        Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti. Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla da Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

        3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

        Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

        Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

        Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

        FARKLI GALİBİYETLER

        Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda aldı. UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı. Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. Tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

        FARKLI MAĞLUBİYETLER

        Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini 2007-2008 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 kaybetti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahalarda 6-0 yenildi.

        DEPLASMANDA İYİ SONUCU UNUTTU

        Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor.

        Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 10 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, diğer 10 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

        Söz konusu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 28 gol gördü.

        Beşiktaş, deplasmandaki son 6 maçtan ise mağlup ayrıldı.

        Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Ajax'a 2-0, Sporting Lizbon'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan temsilcisi PAOK'a ise 3-1 mağlup oldu.

        2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, dış sahada Slovan Bratislava'ya 4-2, Braga'ya 3-1 ve Wolverhampton'a 4-0 yenildi.

        Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki son galibiyetini 2018-2019'da Sarpsborg'u 3-2 yenerek elde etti.

        Siyah-beyazlı ekip, Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 115. kez deplasman mücadelesine çıkacak.

        Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 114 karşılaşmadan 27'sini kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 66 müsabakada ise yenildi.
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        Haberler Spor Dortmund BJK canlı şifresiz veren kanallar! Borussia Dortmund Beşiktaş canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte bedava ücretsiz izleme yolları!
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