Dortmund BJK canlı şifresiz veren kanallar! Borussia Dortmund Beşiktaş canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte bedava ücretsiz izleme yolları!

Borussia Dortmund - Beşiktaş maçı için heyecanlı bekleyiş sürerken futbolseverler maçı canlı izleme yollarını arıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 5. hafta maçında Borussia Dortmund'a konuk olacak Beşiktaş için bu akşam çok kritik. Gruplarda aldığı sonuçlarla büyük üzüntü yaşayan siyah beyazlılar Dortmund'u yenerek yeniden şahlanmak istiyor. Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği maçın 11'leri belli oldu. Peki Borussia Dortmund Beşiktaş canlı şifresiz nasıl izlenir? İşte Dortmund BJK canlı şifresiz veren kanallar ve bedava ücretsiz izleme yollar!
DORTMUND - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ AÇIKLANDI!
Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz, Witsel, Dohoud, Bellingham, Wolf, Reus, Malen
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Josef, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Larin, Batshuayi.
DORTMUND -BJK MAÇI NE ZAMANİ, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Dortmund ile Beşiktaş arasında oynanacak maç 7 Aralık Salı günü yani bugün saat 23:00'de oynanacak. Kritik maç EXXEN'de canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını da Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni üstlenecek. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olacak.
HENÜZ GALİBİYETİ VE PUANI YOK
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.
Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı.
Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenilirken, grupta oynadığı son maçta da Ajax'a İstanbul'da 2-1 mağlup oldu.
Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.
Siyah-beyazlı ekip grupta son sırada yer alırken, oynadığı 2 karşılaşmayı kazanıp 3'ünde de yenilen Borussia Dortmund 6 puanla 3. sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan 4 oyuncu oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kasımpaşa maçının son dakikasında sakatlanarak sahadan sedyeyle ayrılan Georges-Kevin N'Koudou'nun yanı sıra tedavileri devam eden Mert Günok, Gökhan Töre ve Alex Teixeira da karşılaşmada görev yapamayacak. Rahatsızlanan Miralem Pijanic de Dortmund karşısında forma giyemeyecek.