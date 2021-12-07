Erol Bilecik Galatasaray'a ne dedi? 'Cincon' açıklaması nedir? Erol Bilecik kimdir, kaç yaşında, nereli, serveti ne kadar?

Fenerbahçe klübünün Başkan Vekili Erol Bilecik, bugün oynanan Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol maçı için ''Biz Galatasaray'a, cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık. Siz 7 Aralık'ta 7 attınız.'' ifadelerini kullandı. Bilecik'in bu sözleri Galatasaray taraftarını adeta çıldırttı. Futbolseverler sosyal meydada Bilecik'e sert tepki gösterdi. Peki Erol Bilecik kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne, serveti ne kadar? Erol Bilecik Galatasaray'a ne dedi? 'Cincon' açıklaması nedir?