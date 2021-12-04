Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor canlı anlatım izle

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor.











ALANYASPOR-SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Ahmet, Fatih, Eduardo, Efecan, Candeias, Babacar, Diedhiou

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Kerem, Pedro, Gradel, Yatabare

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Alanyaspor kendi sahasında Sivasspor ile oynadığı son 6 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı.

Alanyaspor evinde oynadığı son 6 maçta hiç mağlubiyet almadı.

Alanyaspor geçen sezon Sivasspor karşısında her iki maçı da kazandı (3-1 evinde; 2-0 deplasmanda).