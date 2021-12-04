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    • Spor
    • 04.12.2021 13:35
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    • 04.12.2021 13:35
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    Aytemiz Alanyaspor-Sivasspor canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    CANLI | Alanyaspor-Sivasspor

    Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor.





    ALANYASPOR-SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
    ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Ahmet, Fatih, Eduardo, Efecan, Candeias, Babacar, Diedhiou

    SİVASSPOR: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Kerem, Pedro, Gradel, Yatabare

    DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
    Alanyaspor kendi sahasında Sivasspor ile oynadığı son 6 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı.

    Alanyaspor evinde oynadığı son 6 maçta hiç mağlubiyet almadı.

    Alanyaspor geçen sezon Sivasspor karşısında her iki maçı da kazandı (3-1 evinde; 2-0 deplasmanda).

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