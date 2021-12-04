Trabzonspor 2-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Abdullah Avcı ile yükselişini sürdüren Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Namağlup lider olan Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda bulduğu golle durumu 2-0'a getiren Fırtına 3 puanın sahibi oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Balotelli'nin ceza alanı hemen dışından sol çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak tehlikeyi önledi.
6. dakikada Samet Akaydın ile hava topunda çarpışan Cornelius, başına aldığı darbe sonucu oyuna devam edemeyerek yerini Koita'ya bıraktı.
20. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kafa ile indirdiği topu ceza alanı içinde Nwakaeme gelişine kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.
26. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan ceza alanı son çizgisine inen Dorukhan Toköz'ün pasında Nwakaeme'nin şutunda top yan direkten döndü. Dönen top ile tekrar buluşan Nwakaeme, meşin yuvarlağı bu kez de yerden vuruşla filelere gönderdi: 1-0