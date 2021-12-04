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    • Spor
    • 04.12.2021 14:52
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    • 04.12.2021 18:10
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    Trabzonspor 2-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

    Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Adana Demirspor'u konuk etti. Namağlup lider olan Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda bulduğu golle durumu 2-0'a getiren Fırtına 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor bu galibiyetle 27 maç ile 1995-96 sezonunun ardından en uzun yenilmezlik rekoru kırdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fırtına rekor kırdı!

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Abdullah Avcı ile yükselişini sürdüren Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Namağlup lider olan Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda bulduğu golle durumu 2-0'a getiren Fırtına 3 puanın sahibi oldu.



    MAÇTAN DAKİKALAR
    5. dakikada Balotelli'nin ceza alanı hemen dışından sol çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak tehlikeyi önledi.

    6. dakikada Samet Akaydın ile hava topunda çarpışan Cornelius, başına aldığı darbe sonucu oyuna devam edemeyerek yerini Koita'ya bıraktı.

    20. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kafa ile indirdiği topu ceza alanı içinde Nwakaeme gelişine kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

    26. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan ceza alanı son çizgisine inen Dorukhan Toköz'ün pasında Nwakaeme'nin şutunda top yan direkten döndü. Dönen top ile tekrar buluşan Nwakaeme, meşin yuvarlağı bu kez de yerden vuruşla filelere gönderdi: 1-0

        39. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında sağ taraftan Koita'nın şutunda top kaleci Muric'te kaldı.

        45+2. dakikada sol taraftan yapılan ortayı Balotelli kafa ile arka taraftaki Svensson'un önüne indirdi. Ancak bu oyuncu kötü bir vuruşla topu üsten auta gönderdi.

        45+3. dakikada Akintola'nın soldan ortasında Svensson, topu Balotelli'ye indirdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda top üsten auta çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

        53. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında, ceza yayı üzerinde Balotelli'nin şutunda, top savunmada Berat Özdemir'den döndü.

        54. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye yükseltti. Nwakaeme'nin soldan ortasında, savunmanın arkasında topu kontrol eden Hamsik, kaleci Muric'in yanından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

        68. dakikada Vargas'ın ceza alanı ön çizgisi yakınından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına yatarak tehlikeyi önledi.

        83. dakikada Vargas'ın sağdan ortasında, Dorukhan Toköz'ün ters vuruşunda Uğurcan Çakır'ın çeldiği top üst direkten döndü. Daha sonra Uğurcan, tekrar tehlikeyi önledi.

        Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

            TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ
            TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Vitor Hugo, Denswil, Berat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

            ADANA DEMİRSPOR: Adana Demirspor: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Stambouli, Sinan, Bjarnason, Akintola, Yunus, Balotelli


            KARŞILAŞMADAN NOTLAR
            Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Vavacars Fatih Karagümrük ile yaptığı maçın 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

            Bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısına Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar, Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Cornelius 11'ile çıktı.

            Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trondsen'in yerine sol bekte Denswil, Djaniny'in yokluğunda ise Berat Özdemir forma giydi.

            BAKASETAS, YEDEK
            Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Yunan futbolcusu Bakasetas, yedek kulübesinde yer aldı.

            Gaziantepspor ve Vavacars Fatih Karagümrük maçında takımda forma giyemeyen Bakasetas, maç kadrosunda bulunmasına karşın sahaya yedek çıktı.

            TARAFTAR İLGİSİ
            Trabzonspor taraftarları, maça ilgi gösterdi. Bordo-mavili takımın karşılaşması öncesi kombine kartlarla birlikte 33 bin bilet tükendi. Taraftarlar, maç öncesi Abdullah Avcı'ya da sevgi gösterilerinde bulundu.




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