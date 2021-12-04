Trabzonspor 2-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Abdullah Avcı ile yükselişini sürdüren Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Namağlup lider olan Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda bulduğu golle durumu 2-0'a getiren Fırtına 3 puanın sahibi oldu.