Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi, saat 11.30'da başladı. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği kupada, kura heyecanı yine A Spor'da yaşanacak. 5. turda geçen sezon Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.

İŞTE KUPADAKİ EŞLEŞMELER

Fenerbahçe - Afjet Afyonspor

Öznur Kablo Yeni Malatspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

Kasımpaşa - Kocaelispor

Aytemiz Alanyaspor - Mardin 1969 Spor

Vavacars Fatih Karagümrük - Bodrumspor

Beşiktaş - Altay

Galatasaray - Altaş Denizlispor

Göztepe - Yılport Samsunspor

Atakaş Hatayspor - Menemenspor

Adana Demirspor - Ankaraspor

Demirgrup Sivasspor - MKE Ankaragücü

Yukatel Kayserispor - 68 Aksarayspor

Trabzonspor - Beypiliç Boluspor

Gaziantep FK - Bursaspor

Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor

İttifak Holding Konyaspor - Bereket Holding Ümraniyespor