Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi, saat 11.30'da başladı. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği kupada, kura heyecanı yine A Spor'da yaşanacak. 5. turda geçen sezon Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.
İŞTE KUPADAKİ EŞLEŞMELER
Fenerbahçe - Afjet Afyonspor
Öznur Kablo Yeni Malatspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
Kasımpaşa - Kocaelispor
Aytemiz Alanyaspor - Mardin 1969 Spor
Vavacars Fatih Karagümrük - Bodrumspor
Beşiktaş - Altay
Galatasaray - Altaş Denizlispor
Göztepe - Yılport Samsunspor
Atakaş Hatayspor - Menemenspor
Adana Demirspor - Ankaraspor
Demirgrup Sivasspor - MKE Ankaragücü
Yukatel Kayserispor - 68 Aksarayspor
Trabzonspor - Beypiliç Boluspor
Gaziantep FK - Bursaspor
Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor
İttifak Holding Konyaspor - Bereket Holding Ümraniyespor