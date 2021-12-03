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    • Spor
    • 03.12.2021 11:33
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    • 03.12.2021 12:08
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    ZTK 5. tur kura çekimi | ZTK'da Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor

    Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oluyor. İstanbul'da yapılan kura çekimleri A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Kura çekimini ve eşleşmeleri haberimizden de takip edebilirsiniz...

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi, saat 11.30'da başladı. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği kupada, kura heyecanı yine A Spor'da yaşanacak. 5. turda geçen sezon Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.

    İŞTE KUPADAKİ EŞLEŞMELER
    Fenerbahçe - Afjet Afyonspor
    Öznur Kablo Yeni Malatspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
    Kasımpaşa - Kocaelispor
    Aytemiz Alanyaspor - Mardin 1969 Spor
    Vavacars Fatih Karagümrük - Bodrumspor
    Beşiktaş - Altay
    Galatasaray - Altaş Denizlispor
    Göztepe - Yılport Samsunspor
    Atakaş Hatayspor - Menemenspor
    Adana Demirspor - Ankaraspor
    Demirgrup Sivasspor - MKE Ankaragücü
    Yukatel Kayserispor - 68 Aksarayspor
    Trabzonspor - Beypiliç Boluspor
    Gaziantep FK - Bursaspor
    Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor
    İttifak Holding Konyaspor - Bereket Holding Ümraniyespor

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    Haberler Spor ZTK 5. tur kura çekimi | ZTK'da Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor
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