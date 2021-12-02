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    • Spor
    • 02.12.2021 16:50
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    • 02.12.2021 16:50
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    ZTK'da 2. Mert Günok vakası! Giresunspor-Ankara Demirspor maçında akıllara Beşiktaş karşılaşması geldi

    Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda GZT Giresunspor, Ankara Demirspor'u 4-2 yenerek, 5. eleme turuna yükseldi. Karşılaşma devam ederken Beşiktaş maçında kaleci Mert Günok yerde kaldığı pozisyonu hatırlatan anlar yaşandı. Giresunspor'da Çekdar Orhan, Ankara Demirspor kalecisi Ömercan'ın sakatlandığını gördü ve gol atabileceği pozisyonda topu dışarı attı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    ZTK’da 2. Mert Günok vakası!

    Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda GZT Giresunspor, Ankara Demirspor'u 4-2 yenerek, 5. eleme turuna yükseldi.



    Mücadele hem alkışlanacak hem de ilginç olaylara sahne oldu. Karşılaşmada dakikalar 3'ü gösterirken ev sahibi Giresunspor, Joseph Champness'in golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Maçın 6. dakikasında ise alkışlanacak bir olay yaşandı.


    BU SEFER TOPU DIŞARI ATTI
    Maçta Giresunspor'da Çekdar Orhan, Ankara Demirspor kalecisi Ömercan'ın sakatlandığını gördü ve gol atabileceği pozisyonda topu dışarı attı.

    BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ POZİSYON AKILLARA GELDİ




        Çekdar Orhan'ın bu hareketi büyük alkış alırken, akıllara hafta sonu oynanan Giresunspor-Beşiktaş maçında Mert Günok'un sakatlandığı pozisyon geldi.



        Başka bir pozisyonda ise Giresunspor kalecisi Onurcan Piri, sakatlanan takım arkadaşı Erol Can Akdağ'ı kucağına alarak dışarıya çıkarmak istedi.


        KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR


        3. dakikada GZT Giresunspor'da Emre Taşdemir'in kullandığı taç atışında topla buluşan Champness, rakiplerini geçerek kaleci Ömercan Avcı ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

        13. dakikada Umut Nayir'in ara pasında ceza sahasına giren Hayrullah Bilazer, kaleci Ömercan Avcı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın orta hakemi Kutluhan Bilgiç penaltı noktasını gösterdi. 14. dakikada penaltı atışını kullanan Umut Nayir, topu ağlara gönderdi. 2-0

        49. dakikada Abdulkadir Özdemir, GZT Giresunspor defans oyuncularından kaptığı topla ceza sahasına girdi, vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

        57. dakikada Ankara Demirsporlu oyuncunun kalecisine hatalı ara pasında Champness topla buluştu. Ceza sahasına girerek Ömercan Avcı ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1

        75. dakikada Ahmet Sivri'nin ceza sahasına girmeden yaptığı sert ve düzgün vuruşta top ağlara gitti. 3-2

        85. dakikada Champness'in yerden ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Çekdar Orhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-2

        Karşılaşma GZT Giresunspor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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        Haberler Spor ZTK'da 2. Mert Günok vakası! Giresunspor-Ankara Demirspor maçında akıllara Beşiktaş karşılaşması geldi
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