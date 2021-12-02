ZTK'da 2. Mert Günok vakası! Giresunspor-Ankara Demirspor maçında akıllara Beşiktaş karşılaşması geldi

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda GZT Giresunspor, Ankara Demirspor'u 4-2 yenerek, 5. eleme turuna yükseldi.





Mücadele hem alkışlanacak hem de ilginç olaylara sahne oldu. Karşılaşmada dakikalar 3'ü gösterirken ev sahibi Giresunspor, Joseph Champness'in golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Maçın 6. dakikasında ise alkışlanacak bir olay yaşandı.