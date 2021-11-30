Başakşehir 2-4 Bodrumspor (MAÇ SONUCU-GOLLERİ VE ÖZETİ İZLE)

114'üncü dakikada Bodrumspor gole öne geçem fırsatını yakaladı. Mert Çayır'ın ceza sahası içinde sol çaprazdan şutunda kaleci Muhammed topu kornere çeldi.

115'inci dakikada Mert'in pasında Halil İbrahim'in sert şutunda kaleci Muhammed gole izin vermedi.

117'nci dakikada Mert Çayır'ın ceza sahası içinde aşırtma şutunda kaleci Muhammed topu kornere çeldi.

Mücadelenin uzatma anlarında da sonuç değişmedi ve tur atlayan ekibi penaltı atışları belirledi.

Turuncu lacivertli takımda Visca, Aleksic ve Epureanu penaltı atışlarını gole çeviremezken, tek gol Lima'nın ayağından geldi. Yeşil beyazlı takımda Sergen, Süleyman ve Oma penaltı atışlarını gole çevirirken, Mert penaltı atışından yararlanamadı. Bodrumspor, 3-1'lik skorla tur atlayan taraf oldu.