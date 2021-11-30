Başakşehir 2-4 Bodrumspor (MAÇ SONUCU-GOLLERİ VE ÖZETİ İZLE)

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Bodrumspor, normal süresi 1-1 sonuçlanan mücadelede Medipol Başakşehir'i deplasmanda penaltı atışları sonunda 3-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
7'nci dakikada gelişen Başakşehir atağında Aleksic'in ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Egemen gole izin vermedi.
24'üncü dakikada Başakşehir öne geçiyor. Lima'nın pasında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun ceza sahası sol çaprazdan etkili şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
28'inci dakikada sağ kanattan Şener'in ortasında Atabey'in kafa vuruşu auta gitti.
42'nci dakikada Yekta'nın kullandığı korner atışında Celal'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.
44'üncü dakikada Bodrumspor beraberliği yakaladı. Yekta'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Medeni'nin sert şutu ağlarla buluştu:1-1
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.