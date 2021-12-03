Trabzonspor’da hedef Yunan 10 numara

Futbolseverler bu Yunan futbolcunun İtalyan ekibi Sassuolo forması giyen Georgios Kryiakopoulos olduğunu öngörmüştü. Sol bek için Kryiakopoulos'un da gündemde olduğu öğrenilirken, Fırtına'da Başkan Ağaoğlu'nun bahsettiği ismin Georgios Masouras olduğu kaydedildi.