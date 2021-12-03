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    • Spor
    • 03.12.2021 11:51
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    • 03.12.2021 11:51
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    Trabzonspor'da hedef Yunan 10 numara

    Süper Lig'de 14 hafta sonunda lider durumda bulunan ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Trabzonspor'da bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavili ekip UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi yıkan Yunan futbolcunun peşine düştü.

    Trabzonspor’da hedef Yunan 10 numara

    Ligin 14. haftası itibarıyla en yakın rakibi Konyaspor'a 10 puan fark atarak zirvede yalnız kalan Trabzonspor işini şansa bırakmıyor. Devre arası transfer çalışmalarına haftalar öncesinden başlayan Bordo-Mavililer'de dün Başkan Ahmet Ağaoğlu müjdeyi vermiş, Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis'in ardından bir Yunan futbolcu daha alacaklarını açıklamıştı.

    Futbolseverler bu Yunan futbolcunun İtalyan ekibi Sassuolo forması giyen Georgios Kryiakopoulos olduğunu öngörmüştü. Sol bek için Kryiakopoulos'un da gündemde olduğu öğrenilirken, Fırtına'da Başkan Ağaoğlu'nun bahsettiği ismin Georgios Masouras olduğu kaydedildi.

    Teknik direktör Abdullah Avcı mutlaka kanat rotasyonuna takviye yapmak isterken, yönetime verdiği Masouras ismi de geçer not aldı. 27 yaşındaki futbolcu için kulübü Olympiakos ile görüşmelerin başladığı belirtildi.

        Bu sezon 18 maçta 6 gol, 4 asistle oynayan tecrübeli oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe 'ye karşı da 3-0 kazandıkları maçta 2 kez ağları sarsmış ve 1 de gol pası vererek dikkatleri üzerine çekmişti.

        2024 yılına kadar sözleşmesi olan Masouras'ın, Alman istatistik verisi Transfermark'a göre 7.5 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

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