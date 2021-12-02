SON DAKİKA! PFDK Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin cezasını açıkladı

Göztepe - Fenerbahçe maçının devre arasında Göztepeli oyuncu Atakan Çankaya'ya saldırdığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu. PFDK, yıldız isme 2 maç men cezası verdi.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu sarı-lacivertlilerin Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek. Kahveci, ligin 17. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde ise sahadaki yerini alabilecek.

İşte PFDK'nın İrfan Can Kahveci kararının ayrıntıları

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin, 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına...



İşte PFDK'nın diğer kararları

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.12.2021 tarih ve 27 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 27.11.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 28.11.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜN ALT 207 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- TRABZONSPOR A.Ş. antrenörü EGEMEN KORKMAZ'ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü sporcusu TAYFUR BİNGÖL'ün, 27.11.2021 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- KASIMPAŞA A.Ş. teknik sorumlusu HAKAN KUTLU'nun, 26.11.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. teknik sorumlusu HAKAN KUTLU hakkında, tedbire uymaması nedeniyle dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

6- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 27.11.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT 108, SPOR TOTO KUZEY ÜST 408 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu NECİP UYSAL'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 28.11.2021 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN ALT D, DOĞU TRİBÜN ÜST D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUS NINEL ŞUMUDICA'nın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN 219, 220, DOĞU TRİBÜN 213 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. sporcusu ATAKAN RIDVAN ÇANKAYA hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

9- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin, 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi ALİ BOZAN'ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi ALİ BOZAN'ın müsabaka temsilcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün, 28.11.2021 tarihinde oynanan ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON 1 A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü hakkında, 27.11.2021 tarihinde oynanan BEYPİLİÇ BOLUSPOR-EYÜPSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü görevlisi ALPER ALTUNTAŞ'ın, talimatlara aykırı eylemi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü görevlisi KENAN TEMEL'in, talimatlara aykırı eylemi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü görevlisi MEHMET KEMAL ALTUN'un, talimatlara aykırı eylemi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- EYÜPSPOR Kulübü başkanı MURAT ÖZKAYA'nın, 27.11.2021 tarihinde oynanan BEYPİLİÇ BOLUSPOR-EYÜPSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- İSTANBULSPOR A.Ş. antrenörü OSMAN ZEKİ KORKMAZ'ın, 27.11.2021 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ALTAŞ DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş. antrenörü OSMAN ZEKİ KORKMAZ'ın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş. antrenörü MEHMET GÖKER ÖZDEMİR'in, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş. antrenörü MEHMET GÖKER ÖZDEMİR'in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş. antrenörü MEHMET GÖKER ÖZDEMİR'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş. antrenörü SERDAR KESİMAL'ın, müsabaka esnası ve sonrasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş. antrenörü SERDAR KESİMAL'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 8.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- İNEGÖLSPOR Kulübünün, 27.11.2021 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-SARIYER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, muhabirin gerekli sağlık koşullarını taşımamasına rağmen stadyuma alınması ile akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- TURGUTLUSPOR Kulübü sporcusu BURAK ÇOBAN'ın, 27.11.2021 tarihinde oynanan ERGENE VELİMEŞE SPOR-TURGUTLUSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 27.11.2021 tarihinde oynanan ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-SİVAS BELEDİYE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- SİVAS BELEDİYE SPOR Kulübü masörü İSA ÇOŞKUN'un, 27.11.2021 tarihinde oynanan ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-SİVAS BELEDİYE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.'nin, 27.11.2021 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR-KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- SERİK BELEDİYESPOR Kulübünün, 26.11.2021 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-SERİK BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, en az 2 adet forma setini müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- SOMASPOR Kulübünün, 27.11.2021 tarihinde oynanan SOMASPOR-SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, test sonuçlarının zaman çizelgesine uygun şekilde verilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK'nın, 27.11.2021 tarihinde oynanan SOMASPOR-SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, mensubunun uyulması gereken koşullar sağlanmadan Stadyum Kırmızı Alanına girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, 27.11.2021 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU-PAZARSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, 12 yaşından küçük kişilerin stadyuma alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- ŞANLIURFASPOR Kulübü sporcusu ERKAN KAŞ'ın, 27.11.2021 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. Maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübünün, 29.11.2021 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR-ANKARA DEMİRSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- PENDİKSPOR Kulübünün, 27.11.2021 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada PENDİKSPOR Kulübü hakkında, müsabaka sonrası TFF'den izinsiz gösteri yapılması nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada PENDİKSPOR Kulübünün, Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada PENDİKSPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA ŞAHİNYILMAZ'ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada PENDİKSPOR Kulübü görevlisi ENGİN DURASİ'nin, müsabaka sonrası akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- 1954 KELKİT BELEDİYESPOR Kulübünün, 28.11.2021 tarihinde oynanan 1954 KELKİT BELEDİYESPOR-BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1954 KELKİT BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi OKTAY ÖZKAN'ın, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1954 KELKİT BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi OKTAY ÖZKAN'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR Kulübü sporcusu OSMAN BAYRAK'ın, 28.11.2021 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR-ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- ARTVİN HOPASPOR Kulübü sporcusu MELİH KILIÇ'ın, 28.11.2021 tarihinde oynanan KARAMAN BELEDİYESPOR-ARTVİN HOPASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- ÇATALCASPOR Kulübünün, 27.11.2021 tarihinde oynanan ÇATALCASPOR-BERGAMA BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, tesisin tamamında sıcak su sisteminin çalışmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- ELAZIĞSPOR Kulübünün, 29.11.2021 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR-BELEDİYE KÜTAHYASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübü sporcusu ALİ MERT IŞIK'ın, 29.11.2021 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR-BELEDİYE KÜTAHYASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübünün, 28.11.2021 tarihinde oynanan SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR-KUŞADASISPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, 1 kişinin ve basın tribünü foto muhabirinin akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübünün, yayıncı kuruluş haricinde ve flaş röportaj alanları dışında röportaj verilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- İSKENDERUNSPOR A.Ş.'nin, 28.11.2021 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-BİTEXEN DÜZCESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSKENDERUNSPOR A.Ş.'nin, 12 yaşından küçük kişilerin stadyuma alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- 52 ORDUSPOR FK hakkında, 28.11.2021 tarihinde oynanan 52 ORDUSPOR FK-MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR FF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

35- ÇARŞAMBASPOR Kulübü kaleci antrenörü ERHAN KUŞKAPAN'ın, 27.11.2021 tarihinde oynanan ALTINDAĞ SPOR-ÇARŞAMBASPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MUHLİS İSTEMİ'nin, 26.11.2021 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, kendi takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR Kulübü teknik sorumlusu FAHRETTİN SAYHAN'ın, 27.11.2021 tarihinde oynanan BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR-68 AKSARAY BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- BAYRAMPAŞASPOR A.Ş.'nin, 28.11.2021 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş.-REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYRAMPAŞASPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, 28.11.2021 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ S.K. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ S.K.'nın, 28.11.2021 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ S.K. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, TFF onayı olmayan forma setleriyle müsabakaya çıkılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- GÜMÜŞHANESPOR Kulübünün, 28.11.2021 tarihinde oynanan YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR-GÜMÜŞHANESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

42- İÇEL İDMANYURDU SPOR Kulübünün, 27.11.2021 tarihinde oynanan İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İÇEL İDMANYURDU SPOR Kulübü başkanı METİN SALTIK'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İÇEL İDMANYURDU SPOR Kulübü idarecisi ÜMİT GÜNAY'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

43- CEYHANSPOR Kulübünün, kadrosunda bulundurulması zorunlu olan profesyonel takım kaleci antrenörü bulundurmamasından ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/1. ve 7/2. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca 168.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu