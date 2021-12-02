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    • Spor
    • 02.12.2021 21:36
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    • 02.12.2021 21:36
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    CANLI | Gaziantep FK - Sakaryaspor maçı A Spor canlı yayın izle

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı Gaziantep FK - Sakaryaspor maçıyla sona eriyor. Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Gaziantep FK, evinde ülkemizin köklü ekiplerinden Sakaryaspor'u ağırlıyor. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Maçın canlı yayınını haberimizden de izleyebilirsiniz...

    CANLI | Gaziantep FK - Sakaryaspor

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Spor ekranlarında kıran kırana birçok maç ekranlara geliyor. 4. tur maçında Gaziantep FK ile Sakaryaspor karşılaşıyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

    GAZİANTEP FK-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Gaziantep FK-Sakaryaspor maçı saat 21.00'da başladı ve A Spor'da canlı yayınlanıyor.

    GAZİANTEP FK-SAKARYASPOR MAÇI 11'LERİ
    GAZİANTEP FK:     Mustafa, Djilobodji, Tosca, Halil İbrahim, Olkowski, Oğuz, Furkan, Doğan, Sagal, Kenan, Figueiredo
    SAKARYASPOR: Fatih, Eyüpcan, Arif, Mehmet, İrfan Akgün, Ömer Can, Murat Kaan, Umut Sönmez, Kadir Ari, Ali Özgün, Azat

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    Haberler Spor CANLI | Gaziantep FK - Sakaryaspor maçı A Spor canlı yayın izle
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