CANLI | Gaziantep FK - Sakaryaspor maçı A Spor canlı yayın izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Spor ekranlarında kıran kırana birçok maç ekranlara geliyor. 4. tur maçında Gaziantep FK ile Sakaryaspor karşılaşıyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

GAZİANTEP FK-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Sakaryaspor maçı saat 21.00'da başladı ve A Spor'da canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK-SAKARYASPOR MAÇI 11'LERİ

GAZİANTEP FK: Mustafa, Djilobodji, Tosca, Halil İbrahim, Olkowski, Oğuz, Furkan, Doğan, Sagal, Kenan, Figueiredo

SAKARYASPOR: Fatih, Eyüpcan, Arif, Mehmet, İrfan Akgün, Ömer Can, Murat Kaan, Umut Sönmez, Kadir Ari, Ali Özgün, Azat