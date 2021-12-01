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    • Spor
    • 01.12.2021 22:15
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    • 01.12.2021 22:26
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    İrfan Can Kahveci'nin PFDK'ya sevk edildiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

    Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ve Göztepeli Atakan Çankaya, soyunma odası önündeki kavga nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Olayın görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Kahveci'nin soyunma odasına doğru yönelen Çankaya'yı önce ittiği ardından koluyla boğazına baskı yaptığı görülüyor.

    Kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

    Süper Lig'in 14. haftasında 1-1 sonuçlanan Göztepe- Fenerbahçe karşılaşmasında Atakan Çankaya ve İrfan Can Kahveci arasında saha içinde yaşanan gerilim, soyunma odası koridorlarına taşmıştı. Gözlemci raporunda, iki futbolcunun kavga ettiği yazılmıştı.



    5-10 MAÇ ARASI CEZA
    Göztepe ve Fenerbahçe, 5 ila 10 maç arası verilecek cezadan ötürü TFF'ye cephe aldı.

    Kulüpler yaptıkları açıklamalarda, abartıldığı kadar bir olay yaşanmadığını iddia etmişti.



    POLİSLER ARAYA GİRDİ
    Basına sızan görüntülerde, iki futbolcunun birbirine yöneldiği, araya diğer sporcuların ardından da polisin girdiği görülüyor. TFF'nin bu görüntülerden sonra nasıl bir ceza vereceği merak konusu oldu.

        FENERBAHÇE'DEN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA
        Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesine neden olan görüntülerde bir "saldırı" değil sadece itiş kakış yaşandığını bildirdi.

        Sarı-lacivertli kulüp, İrfan Can Kahveci'nin Göztepe ile yapılan karşılaşmadaki "saldırısı" sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesine neden olan görüntülerle ilgili açıklama yayımladı.

        Açıklamada, söz konusu görüntülerde İrfan Can ile Göztepeli futbolcu arasında yaşananların futbol sahasında her hafta meydana gelen diyaloglardan farkının bulunmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Gün içerisinde ortaya çıkan görüntüler, genel sekreterimizin kulübümüz adına yapmış olduğu açıklama ve tespitlerin ne kadar doğru olduğunu gözler önüne sermiştir. Görüntülerde sabit olduğu üzere futbolcumuz İrfan Can Kahveci ile rakip oyuncu arasında gerçekleşen diyaloğun kesinlikle bir 'saldırı' niteliğinde olmadığı, bir itiş kakıştan ibaret olduğu net bir şekilde görülmektedir. Bu görüntüler doğrultusunda saldırı niteliği ile PFDK'ye sevk edilen futbolcumuz İrfan Can Kahveci'ye yönelik ilgili kurumun bu yapılan vahim hatayı düzelteceğine inanıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak oyuncumuzun hakkını sonuna kadar savunacağımızı camiamıza ve tüm spor kamuoyuna bildiriyoruz."


        'GÖRÜNTÜLER ELİMİZDE'
        Göztepe Kulübü, devre arasında yaşanan olay sebebiyle Atakan Çankaya'nın disiplin kuruluna sevk edilmesinin kabul edilemez olduğu ifade ederken "Kart gösterilmesine bile gerek olamayabilecek durum nedeniyle oyuncumuzun disiplin kuruluna sevk edilmesi kabul edilemez. Yaşanan olaylarla ilgili tüm görüntüler kulübümüzde mevcut olup, oyuncumuzun gerekli savunması hukuk birimimiz tarafından en hızlı şekilde yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

            GERİLİM ESKİYE DAYANIYOR
            İrfan Can Kahveci - Atakan Çankaya arasında yaşanan gerilim eskiye dayanıyor. İkili arasındaki tartışma Ocak 2021'de oynanan Ankaragücü - Başakşehir maçında başladı ve o maçtan sonra Atakan ile İrfan'ın ilk kez Göztepe - Fenerbahçe mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ocak 2021'deki A.Gücü-Başakşehir maçının 45. dakikasında ikili arasındaki gerilim başlarken her iki isim de sarı kart gördü.

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            Haberler Spor İrfan Can Kahveci'nin PFDK'ya sevk edildiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı
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