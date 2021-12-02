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    • Spor
    • 02.12.2021 23:12
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    • 02.12.2021 23:16
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    Galatasaray'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

    Galatasaray kulübünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır." diye ifade etti.

    DHA
    Galatasaray’da Covid-19 paniği!
    Galatasaray Kulübü, bir futbolcunun Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.



    Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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    Haberler Spor Galatasaray'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
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