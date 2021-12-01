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    • 01.12.2021 23:03
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    • 01.12.2021 23:05
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    Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Erwin Koeman teknik direktörlük kariyerini noktaladı

    Son dakika haberleri...Bir dönem Fenerbahçe'de geçici olarak teknik direktörlük yapan Hollandalı Erwin Koeman, kariyerini sonlandırdı. Koeman, ülkesinin PSV, Feyenoord, Utrecht, Waalwijk kulüplerinin yanı sıra Macaristan ve Umman milli takımlarını da çalıştırmıştı.

    Fenerbahçe’nin eski hocası kariyerini noktaladı

    Bir dönem Fenerbahçe'de geçici olarak teknik direktörlük yapan Hollandalı Erwin Koeman, kariyerini sonlandırdı.

    Koeman, haziran ayından bu yana başında olduğu İsrail kulübü Beitar Jerusalem'in internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Benim için zor bir karar ancak kişisel sorunlar nedeniyle durmak zorundayım. Kulüp başkanı Eli Ohana'ya kararımı bildirdim, O da kabul etti. Ayrıca teknik direktörlükten emekli olma zamanım da geldi." ifadelerini kullandı.

    2018-19 sezonunda Phillip Cocu'nun görevden alınmasının ardından Fenerbahçe'de geçici teknik direktörlük yapan 60 yaşındaki Koeman, ülkesinin PSV, Feyenoord, Utrecht, Waalwijk kulüplerinin yanı sıra Macaristan ve Umman milli takımlarını da çalıştırmıştı.

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    Haberler Spor Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Erwin Koeman teknik direktörlük kariyerini noktaladı
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