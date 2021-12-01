Ziraat Türkiye Kupası'nda iki kalecisi de kırmızı kart gören Atakaş Hatayspor Eyüpspor karşısında tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Hatayspor ile Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor kozlarını paylaştı. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadele nefesleri keserken, turu geçen tarafı penaltı atışları belirledi. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmayı penaltı atışarı sonrasında 6-5 kazanan Hatayspor 5. tura yükseldi.
Normal sürede Hatay'ın golünü 74'te Fatih Kuruçuk atarken, Eyüp'ün golü 19'da Enes Keskin'den geldi.
Ev sahibi Hatayspor, iki kalecisinden Abdullah Yiğiter'in 90+4'te, Yavuz Buğra Boyar'ın ise 120+1'de kırmızı kart görmesiyle 120 dakikayı 9 kişi tamamladı.
Hatay'da penaltı atışlarında kaleyi golcü oyuncu Mame Diouf'un koruması ilginç anlara sahne oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada bir anda hızla ceza sahasına giren Erencan, Falette'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Taha Balcı penaltı vuruşunda topu kalenin üstünden auta gönderdi.
10. dakikada Sackey'nin pasında ceza yayından ceza sahasına doğru giren Emre Çolak'ın müsait pozisyondaki şutunda top kaleci Emrullah'da kaldı.
19. dakikada Erencan'ın sağdan yerden ortasında ceza sahası ön çizgisinde bulunan Enes sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1