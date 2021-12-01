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    • Spor
    • 01.12.2021 21:01
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    • 02.12.2021 00:13
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda iki kalecisi de kırmızı kart gören Atakaş Hatayspor Eyüpspor karşısında tur atladı

    Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor evinde Eyüpspor'u konuk etti. İki kalecisi de kırmızı kart gören Atakaş Hatayspor Mame Diouf kaleye geçti. Penaltılara giden maçta Hatayspor, Eyüpspor'u kupa dışına itti.

    takvim.com.tr
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    Tarihi maçta Hatayspor tur atladı!

    Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Hatayspor ile Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor kozlarını paylaştı. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadele nefesleri keserken, turu geçen tarafı penaltı atışları belirledi. Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmayı penaltı atışarı sonrasında 6-5 kazanan Hatayspor 5. tura yükseldi.

    Normal sürede Hatay'ın golünü 74'te Fatih Kuruçuk atarken, Eyüp'ün golü 19'da Enes Keskin'den geldi.

    Ev sahibi Hatayspor, iki kalecisinden Abdullah Yiğiter'in 90+4'te, Yavuz Buğra Boyar'ın ise 120+1'de kırmızı kart görmesiyle 120 dakikayı 9 kişi tamamladı.

    Hatay'da penaltı atışlarında kaleyi golcü oyuncu Mame Diouf'un koruması ilginç anlara sahne oldu.


    MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
    3. dakikada bir anda hızla ceza sahasına giren Erencan, Falette'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

    Topun başına geçen Taha Balcı penaltı vuruşunda topu kalenin üstünden auta gönderdi.

    10. dakikada Sackey'nin pasında ceza yayından ceza sahasına doğru giren Emre Çolak'ın müsait pozisyondaki şutunda top kaleci Emrullah'da kaldı.


    19. dakikada Erencan'ın sağdan yerden ortasında ceza sahası ön çizgisinde bulunan Enes sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1


        21. dakika da Sackey'nin uzun pasında ceza sahası ön çizgisinde Kamara kafa ile ceza sahası içine El Kaabi'ye indirdi. El Kaabi'nin şutu üst direkten dönerken, dönen topu Kamara tamamladı, savunma son anda kale çizgisinden topu uzaklaştırdı.


        45. dakika da Bülent'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Riberio pasını aktardı. Altı pas çizgisine yakın noktada bulunan Kamara'nın şutunu kaleci Emrullah çelmeyi başardı.


        Hatayspor, Fatih Kuruçuk'un 74. dakikada attığı golle Eyüpspor karşısında skoru 1-1'e getirdi.

        ABDULLAH YİĞİTER KIRMIZI KART GÖRDÜ KALEYE DIOUF GEÇTİ
        Hatayspor-Eyüpspor maçında ev sahibi takım kalecisi Abdullah Yiğiter, 90'da kırmızı kart gördü.

        Hatay'ın 5 değişiklik hakkı bitince, kaleye Mame Diouf geçti.

        UZATMAYA GİDİNCE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
        Normal süresi 1-1 biten maçta uzatma bölümü başlayınca, 6. değişiklik hakkıyla yedek kaleci Yavuz Buğra Boyar oyuna girdi.




            Uzatmalarda kaleye geçen kaleci Yavuz Buğra Boyar da 120+1. dakikada kırmızı kart görünce Diouf yeniden kaleye geçti.

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            Tarihi maçta Hatayspor tur atladı!
            Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda iki kalecisi de kırmızı kart gören Atakaş Hatayspor Eyüpspor karşısında tur atladı
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