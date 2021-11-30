Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci PFDK'ya sevk edildi

5- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü EGEMEN KORKMAZ'ın 28.11.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 28.11.2021 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUS NINEL ŞUMUDICA'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 29.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 29.11.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu ATAKAN RIDVAN ÇANKAYA'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.