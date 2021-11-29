Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Pereira'dan olay sözler! İrfan Can Kahveci...

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasman Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İKİ TAKIM DA KAZANMAK İÇİN OYNADI"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Perreira ise devreye geride girmelerinin adil bir sonuç olmadığını belirterek "İlk yarı istediğimiz boşlukları bulduk ancak kalemizde golü gördük. Bu ilk yarı için adil bir sonuç değildi. İkinci yarıda pozisyonlar bulduk ve beraberliği yakaladık. İkinci yarının sonuna doğru oyun her iki takım için de kumara döndü. İki takım da kontrolü kaybetti ve oyun çok durdu. İki takım da kazanmak için oynadı. Oyuncularım bugün savaştılar, koştular ve maçı da istediler. Performanslarından memnunum" diye konuştu.