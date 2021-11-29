Sabır taşı çatladı! Fenerbahçe taraftarından Ali Koç’a tepki: Sosyal medya yıkıldı

ALİ KOÇ DÖNEMİNDE FENERBAHÇE'NİN SERİLERİ BİTTİ

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe ezeli rakiplerine karşı elde ettiği üstünlükleri de bir bir kaybetti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'a Kadıköy'de 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'nin 15 yıllık iç saha yenilmezlik serisi son buldu.