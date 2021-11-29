Sabır taşı çatladı! Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a tepki: Sosyal medya yıkıldı
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Son 6 haftada 5 puan toplayan ve UEFA Kupası'ndan da elenen Fenerbahçe'de taraftar çileden çıktı. Göztepe karşısında varlık gösteremeyen Fenerbahçe'nin taraftarı sosyal medyada Teknik Direktör Vitor Pereira ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yüklendi. Ali Koç'u istifaya dave eden Fenerbahçe taftarı sosyal medyada da gündemi belirledi.
Fenerbahçe'nin kötü gidişatı sürüyor. Süper Lig'in son 6 haftasında 5 puan toplayan Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi'nde de Yunan kulübü Olympiakos'a 1-0 yenilerek UEFA defterini kapatan Fenerbahçe'de taraftarın sabrı taştı.
Göztepe karşısında varlık gösteremeyen Fenerbahçe'nin taraftarı sosyal medyada Teknik Direktör Vitor Pereira ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yüklendi.
Büyük hayaller ve vaatlerle Fenerbahçe'nin başına gelen Ali Koç'u istifaya davet eden taraftarlar sosyal medyada gündemi belirledi. Türkiye gündeminde 1. sıraya Göztepe - Fenerbahçe maçının etiketi otururken Ali Koç'a yönelik atılan tepki tweetleri 2. sırada yer aldı.
ALİ KOÇ DÖNEMİNDE FENERBAHÇE'NİN SERİLERİ BİTTİ
Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe ezeli rakiplerine karşı elde ettiği üstünlükleri de bir bir kaybetti.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'a Kadıköy'de 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'nin 15 yıllık iç saha yenilmezlik serisi son buldu.