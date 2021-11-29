Ballon D'or yılın oyuncusu kim oldu? 2021 Ballon d'Or kazananlar tam liste! Altın Top Ballon d'Or ödüllerini kim kazandı?

Ballon D'Or (Altın Top) ödülü hakkında aramalar hız kazandı. Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü sahibini buluyor. Geçtiğimiz seneyi en iyi performansla geçiren oyuncuya verilecek olan Altın Top ödüllerinde en büyük iki aday Lewandowski ve Messi olarak görülüyor. Peki, Altın Top, Ballon d'Or kim kazandı? Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu? İşte tüm merak edilenler!
ALTIN TOP (BALLON D'OR) KİM KAZANDI?
Ballon d'Or'u kazanan isim Lionel Messi oldu.
BALLON D'OR ÖDÜLÜ NE ZAMAN VERİLECEK, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
30 kişilik listenin açıklanmasıyla birlikte oy kullanma süreci sona erdi.
Farklı ülkelerden gazeteciler, milli takım teknik direktörleri ve kaptanları kazananı belirlemek için oy kullandı. Bu sürecin tamamlanmasının ardından bugün TSİ 22.30'da düzenlenecek törenle ödül sahibini bulacak.
YILIN FORVETİ LEWANDOWSKI!
Bayern Munih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Ballon d'Or ödül töreninde bu yıl verilmeye başlanan "Yılın forveti" ödülünü aldı. Lewandowski, ödülünü aldıktan sonra "Burada olduğum içim çok gururluyum. Her zaman gol atmaya hazır bekliyorum ve maç kazandıran golü atmayı umuyorum. Pandemi sonrasında burada olmak gurur verici. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim çünkü onlar sayesinde goller atıyorum." diye konuştu.