Ballon D'or yılın oyuncusu kim oldu? 2021 Ballon d'Or kazananlar tam liste! Altın Top Ballon d'Or ödüllerini kim kazandı?

Ballon D'Or (Altın Top) ödülü hakkında aramalar hız kazandı. Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü sahibini buluyor. Geçtiğimiz seneyi en iyi performansla geçiren oyuncuya verilecek olan Altın Top ödüllerinde en büyük iki aday Lewandowski ve Messi olarak görülüyor. Peki, Altın Top, Ballon d'Or kim kazandı? Ballon D'or UEFA yılın oyuncusu kim oldu? İşte tüm merak edilenler!