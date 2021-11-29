Galatasaray'ın acı günü! Galatasaray’ın 37. Başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti!

Galatasaray'ın acı günü... Bir süredir kanser tedavisi gören Sarı-Kırmızılı kulübün 37. başkanı Mustafa Cengiz dün İstanbul'da vefat etti. 71 yaşındaki hayata gözlerini yuman Galatasaray'ın eski başkanı Cengiz'in ölümü Sarı-Kırmızılı kulübü üzüntüye boğdu. Cengiz'in ölüm haberi Yeni Malatya maçından dakikalar önce gelirken, Galatasaraylı futbolcular karşılaşmaya kollarında siyah bantla çıktı. Maç öncesi Cengiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

2 ŞAMPİYONLUK, 2 KADIKÖY ZAFERİ

Cengiz'in ölümü sonrası G.Saray başta olmak üzere Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TFF, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer kulüpler merhum için başsağlığı mesajı paylaştı. Galatasaray'da 20 Ocak 2018'de başkanlık koltuğuna oturan ve 19 Haziran 2021'de görevi devreden Cengiz, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında iki şampiyonluk yaşadı. Cengiz döneminde Cimbom, 2 kez de Kadıköy'de galibiyet yaşadı.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı, iş insanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim" ifadelerini kullandı.