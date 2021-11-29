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    • Spor
    • 29.11.2021 13:04
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    • 29.11.2021 13:31
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    Felipe Melo'dan transfer itirafı! Galatasaray'a geri mi dönecek?

    Galatasaray'ın gündemine gelen Brezilyalı yıldız Felipe Melo hakkındaki transfer söylentilerine bir yanıt verdi. Palmeiras ile ikinci kez Libertadores Kupası'nı kaldıran tecrübeli isim "2 yıl daha futbol oynayacağım çünkü fiziksel olarak çok iyiyim." dedi.

    Melo’dan transfer itirafı! G.Saray’a geri mi dönecek?

    Galatasaray'ın gündemine gelen Felipe Melo'dan transfer açıklaması geldi. Brezilya Ligi ekibi Palmeiras'ta forma giyen deneyimli futbolcu, takımının Copa Libertadores'i kazandığı mücadelenin ardından ESPN'e yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili konuştu.

    "BENİ KİMSE ARAMADI"
    Fotomac.com.tr'nin haberine göre transfer sorusuna cevap veren Felipe Melo, "Hangi takıma imza atacağımı merak ediyorlar. ancak beni kimse aramadı. 31 Aralık'a kadar sözleşmem var. Palmeiras veya herhangi bir takım beni aramazsa işsiz kalacağım." dedi.

    "KİMSE ARAMAZSA ÇOCUKLARIMLA OYNARIM"
    Öte yandan 38 yaşındaki futbolcu, "2 yıl daha futbol oynayacağım çünkü fiziksel olarak çok iyiyim.

        Beni kimse aramazsa çocuklarımla oynarım" ifadelerini kullandı.

        Felipe Melo bu sezon Palmeiras formasıyla Brezilya Serie A ve Libertadores'te 32 maçta oynadı. Deneyimli oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

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        Haberler Spor Felipe Melo'dan transfer itirafı! Galatasaray'a geri mi dönecek?
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