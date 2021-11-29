Felipe Melo'dan transfer itirafı! Galatasaray'a geri mi dönecek?

"BENİ KİMSE ARAMADI"

Fotomac.com.tr'nin haberine göre transfer sorusuna cevap veren Felipe Melo, "Hangi takıma imza atacağımı merak ediyorlar. ancak beni kimse aramadı. 31 Aralık'a kadar sözleşmem var. Palmeiras veya herhangi bir takım beni aramazsa işsiz kalacağım." dedi.