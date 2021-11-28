Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti! Spor dünyası tek yürek: Peş peşe taziye mesajları

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Galatasaray Kulübü eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sarı-Kırmızılı kulübünün bir önceki dönem başkanlığını yapan ve 71 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Cengiz, Türk futboluna değerli katkılarda bulunmuştu. Merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Galatasaray Spor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.