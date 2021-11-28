Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti! Spor dünyası tek yürek: Peş peşe taziye mesajları
Bir süredir tedavi gören eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 71 yaşında hayata gözlerine yumdu. Cengiz'in vefatı üzerine Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Spor dünyası da Mustafa Cengiz için kayıtsız kalmadı. TFF, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe de resmi internset siteleri üzerinden taziye mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.
TFF'DEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu, vefat eden eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı yayımladı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Galatasaray Kulübü eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sarı-Kırmızılı kulübünün bir önceki dönem başkanlığını yapan ve 71 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Cengiz, Türk futboluna değerli katkılarda bulunmuştu. Merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Galatasaray Spor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN TAZİYE
Fenerbahçe ve Beşiktaş, vefat eden eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı yayımladı.