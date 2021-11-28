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    • Spor
    • 29.11.2021 10:48
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    • 29.11.2021 10:48
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    Yeni Malatya Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri! Malatyaspor Galatasaray maç sonucu!

    Galatasaray, bu akşam Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmada her iki takım da kesin zafer parolasıyla sahaya çıktı Futbolseverlerin heyecanla beklediği maç bu akşam TSİ 19:00'da başladı. Taraftarlar maçın geniş özeti ve golleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Malatyaspor Galatasaray maç kaç kaç bitti? İşte Yeni Malatya - Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri!

    takvim.com.tr
    Malatyaspor Galatasaray maç sonucu! Yeni Malatya - Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri!

    Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçı sona erdi. Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını Atilla Karaoğlan yönetti. Bu akşam saat 19:00'da başlayan maçın sonucu için gerekli araştırmalar yapıldı. Taraftarlar maçın geniş özeti ve golleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Malatyaspor Galatasaray maç kaç kaç bitti? İşte Yeni Malatya - Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri!

    Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçta Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Zorlu müsabaka 0-0 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.



    GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI!

    UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna sükseli bir şekilde devam eden Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçında umduğunu bulamadı. Karagümrük'le berabere kalan, derbide Fenerbahçe'ye mağlup olan Cimbom, Yeni Malatyaspor'a da takıldı ve Süper Lig'deki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

    SUMUDICA KIRMIZI KART GÖRDÜ!

    Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sumudica, saha ihlali yaptığı gerekçesiyle 90+6. dakikada kırmızı kart gördü.

    Bu sonuçla Galatasaray'ın puanı 22 oldu. Yeni Malatyaspor ise 13 puana ulaştı.

    Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Altay'ı ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Konyaspor'un konuğu olacak.



        İLK YARIDAN DAKİKALAR

        2'nci dakikada Hafez sağ kanattan ortayı yaptı, savunmada Marcao topu uzaklaştırdı.

        12'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Ndong, ceza sahası içine koşu yapan Adem'i topla buluşturmak istedi fakat kaleci Muslera çıktı ve topu aldı.

        23'üncü dakikada Babel uzaktan sağ ayağıyla sert bir şut denedi, top yandan auta gitti.

        30'uncu dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mounir, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera topu kornere çeldi.

        33'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Haddadi ceza sahasına girip topu kale sahasına çevirdi, savunmada Nelsson'dan seken top Muslera'nın ayağına çarptı ve uzaklaştı.

        45'inci dakikada Van Aanholt sol kanattan topu ceza sahasına çevirdi. Kale sahası içinde Diagne sağ ayağıyla dokunuşunu yaptı, yan direkten dönen top kaleci Ertaç'ta kaldı.



        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

        47'nci dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cicaldau, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Ertaç uzak köşeye giden topu kornere çeldi.

        51'inci dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Van Aanholt direkt kaleye vurdu, top üstten auta gitti.

        60'ıncı dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Mallan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Semih kafayı vurdu, Diagne'den seken top kaleci Muslera'da kaldı.

        78'inci dakikada Mallan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Adem vuruşunu yaptı, top yan ağlarda kaldı.

        87'nci dakikada kaleci Muslera'nın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Halil, kaleciyi geçen ve Sadık'tan seken topu ceza sahası içi sol çaprazında önünde buldu. Sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Fakat hakem Atilla Karaoğlan, ceza sahası içinde Diagne'nin Sadık'a faul yaptığını tespit etti ve gol geçersiz sayıldı.

        90+1'inci dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cicaldau, sol ayağının üstüyle uzak köşeye doğru vurdu. Top yandan auta gitti.

        90+2'nci dakikada ceza sahası dışıdan Feghouli'nin çektiği please şutu üst ağlarda kaldı.

        90+3'üncü dakikada Kerem'in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta top, savunmadan sekip kaleci Ertaç'ta kaldı.

        90+4'üncü dakikada Galatasaray'a verilen taç atışına tepki gösteren Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sumudica'ya hakem Atilla Karaoğlan kırmızı kart gösterdi.

        Karşılaşmada gol olmadı ve 0-0'lık skorla berabere bitti.



        YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Haddadi, Ndong, Mallan, Chouiar, Hafez, Kubilay, Adem

        GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Babel, Diagne
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