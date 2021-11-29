Türk hoca Bundesliga'ya geri döndü! Hertha Berlin Tayfun Korkut ile anlaştığını duyurdu



SON OLARAK STUTTGART'I ÇALIŞTIRMIŞTI

Alman ekibi yaptığı açıklama ile teknik direktörlük görevine Tayfun Korkut'un getirildiğini bildirdi. Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ı çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.