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    • Spor
    • 29.11.2021 16:31
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    • 29.11.2021 16:31
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    Türk hoca Bundesliga'ya geri döndü! Hertha Berlin Tayfun Korkut ile anlaştığını duyurdu

    Almanya Bundesliga'da 13'üncü haftayı 14 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Hertha Berlin'de teknik direktör Pal Dardai ile yolların ayrılmasının ardından göreve Türk teknik direktör Tayfun Korkut getirildi. Kulübün internet sitesine konuşan 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Enerji doluyum ve bu macerayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

    Türk hoca Bundesliga’ya geri döndü!

    Almanya Bundesliga'da 13'üncü haftayı 14 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Hertha Berlin'de teknik direktör Pal Dardai ile yollar ayrıldı.


    SON OLARAK STUTTGART'I ÇALIŞTIRMIŞTI
    Alman ekibi yaptığı açıklama ile teknik direktörlük görevine Tayfun Korkut'un getirildiğini bildirdi. Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ı çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.


    TAYFUN KORKUT: BU MÜCADELEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM
    Göreve gelmesinin ardından kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Korkut, "Bundesliga'yı yakından takip ediyorum. Hertha Berlin'in iniş ve çıkışlarla bir sezon geçirdiğini düşünüyorum.



        Çalışma şeklimi ve fikirlerimi, takımı olumlu yönde geliştirmeye yardımcı olmak için kullanacağım. Enerji doluyum ve bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum"         dedi.



        Öte yandan Hertha Berlin Sportif Direktörü Fredi Bobic ise yeni teknik direktör Tayfun Korkut'tan takıma yeni bir ivme kazandırmasını istediklerini belirtti.

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