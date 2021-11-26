Trabzonspor'un yıldız ismi Dorukhan Toköz: Sonu Avrupa olur inşallah

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Dorukhan Toköz dün özel açıklamara imza attı. Bordo-Mavililer'in yıldız futbolcu, "İyi gidiyoruz, şampiyonluk zor bir şey. İnşallah üstesinden geliriz. Puan farkı olarak öndeyiz ancak ikinci devre çok daha önemli. Çok zor maçlar bizi bekliyor" ifadelerini kullandı. Dorukhan Toköz, "Burada şampiyon olup ondan sonra sonu Avrupa olur inşallah. Burada mesaimizi tamamladıktan sonra, şampiyonluklar gördükten sonra Avrupa'ya gideriz" dedi. Tecrübeli futbolcu, takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamının olduğunu da sözlerine ekledi.

FIRTINA'YA İKİ MÜJDELİ HABER

Trabzonspor Karagümrük maçı hazırlıklarını dün sürdürdü. Sakatlıklarını atlatan Marek Hamsik ile Fode Koita kısmen takımla çalışmalara başladı. İki oyuncu Karagümrük maçında oynayacak.