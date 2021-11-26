Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Trabzonspor'un yıldız ismi Dorukhan Toköz: Sonu Avrupa olur inşallah

    Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Dorukhan Toköz dün özel açıklamara imza attı. Bordo-Mavililer'in yıldız futbolcu, "İyi gidiyoruz, şampiyonluk zor bir şey. İnşallah üstesinden geliriz. Puan farkı olarak öndeyiz ancak ikinci devre çok daha önemli. Çok zor maçlar bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

    Sonu Avrupa olur inşallah

    Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Dorukhan Toköz dün özel açıklamara imza attı. Bordo-Mavililer'in yıldız futbolcu, "İyi gidiyoruz, şampiyonluk zor bir şey. İnşallah üstesinden geliriz. Puan farkı olarak öndeyiz ancak ikinci devre çok daha önemli. Çok zor maçlar bizi bekliyor" ifadelerini kullandı. Dorukhan Toköz, "Burada şampiyon olup ondan sonra sonu Avrupa olur inşallah. Burada mesaimizi tamamladıktan sonra, şampiyonluklar gördükten sonra Avrupa'ya gideriz" dedi. Tecrübeli futbolcu, takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamının olduğunu da sözlerine ekledi.

    FIRTINA'YA İKİ MÜJDELİ HABER
    Trabzonspor Karagümrük maçı hazırlıklarını dün sürdürdü. Sakatlıklarını atlatan Marek Hamsik ile Fode Koita kısmen takımla çalışmalara başladı. İki oyuncu Karagümrük maçında oynayacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    TAKVİM duyurmuştu! FETÖ’nün vaziyeti bitik
    Haberler Spor Trabzonspor'un yıldız ismi Dorukhan Toköz: Sonu Avrupa olur inşallah
        SON DAKİKA