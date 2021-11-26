İşte zafer işte lider

Helal sana Aslanım... Cimbom, Avrupa Ligi E Grubu'ndaki 5. maçında Marsilya'yı Nef Stadı'nda 4-2 yendi. G.Saray böylece puanını 11'e çıkarıp bir üst turu garantilerken ve son hafta öncesinde liderliğini devam ettirdi.

DİAGNE'NİN ŞUTU DİREKTE

11. dakikada Mbaye Diagne'nin şutu direkten döndü. 1 dakika sonra Cicaldau golü attı: 1-0. 30. dakikada Cicaldau sağdan kesti, Caleta- Car'ın ters vuruşu ağlara gitti: 2-0.

FEGHOULİ ARKA DİREKTE ATTI

42. dakikada Dieng'in ceza sahası dışından sert şutunda, top üst direkten döndü. 47'de Dieng, Muslera'yı geçti ama topu dışarıya vurdu. 64'de Feghouli skoru 3-0'a getirdi.

MUSLERA KURTARDI AMA...

68'de Milik'in penaltısını Muslera kurtardı. Ancak Milik dönen topu gol yaptı: 3-1. 83'te Babel topa ilk dokunduğunda farkı 3'e çıkardı: 4-1. 85'te Milik skoru belirledi: 4-2.

8 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI

Dün gece tartışmasız Galatasaray'ın en etkili isimlerinden birisi Sofiane Feghouli'ydi. İlk golde Cicaldau'ya harika bir servis yapan Cezayirli yıldız, 3. golün altına da imzasını attı. Feghouli böylece Feghouli, Avrupa gruplarında 8 yıl sonra bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk Galatasaray oyuncusu oldu. Bunu son olarak Drogba başarmıştı.

MUSLERA DUVAR OLDU

Son maçların eleştirilen ismi Muslera dün kalesinde devleşti. Uruguaylı eldiven 2 gol yemesine rağmen alkış aldı.

ROMA'DA 1 PUAN LİDERLİK DEMEK

Marsilya'yı deviren Galatasaray grupta son haftaya Lazio'nun 3 puan önünde lider girmeyi başardı. Sarı- Kırmızılılar eğer son maçta İtalyan ekibiyle Roma'da berabere kalırsa grubunu lider tamamlayacak.

BABEL GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

Marsilya maçında 82. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil olan Ryan Babel, karşılaşmaya fırtına gibi bir giriş yaptı. Hollandalı futbolcu oyuna girer girmez ilk topla buluşmasında 83. dakika meşin yuvarlağı ağlara yolladı. Ryan Babel böylelikle bu sezon Galatasaray formasıyla ilk golünü atmış oldu.

KEREM KORKUTTU

Avrupa'dan 8 kulübün dün geceki Marsilya maçında takip ettiği Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, maçın son bölümünde sakatlık yaşadı. Kısa süreli bir sakatlık yaşayan Kerem, Terim tarafından riske edilmedi ve yerine Ryan Babel oyuna dahil oldu.