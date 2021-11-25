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Marsilya'ya Aslan pençesi! (Galatasaray 4-2 Marsilya MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini Cicadau, Caleta-Car (K.K), Feghouli ve Babel kaydetti. Marsilya'nın golleri ise Milik'ten geldi.

25.11.2021 22:50 - Son Güncelleme: 25.11.2021 22:54
Marsilya’ya Aslan pençesi! Galatasaray 4-2 Marsilya MAÇ SONUCU ÖZET

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. hafta maçında Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.

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Marsilya’ya Aslan pençesi! Galatasaray 4-2 Marsilya MAÇ SONUCU ÖZET

Nef Stadı'nda oynanan müsabakada Galatasaray Marsilya'yı konuk etti. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetti.

Marsilya’ya Aslan pençesi! Galatasaray 4-2 Marsilya MAÇ SONUCU ÖZET

Galatasaray taraftarı önünde aldığı üç puanla gruptan çıkmayı garantiledi.

Marsilya’ya Aslan pençesi! Galatasaray 4-2 Marsilya MAÇ SONUCU ÖZET

Karşılaşmaya rakip sahada baskılı başlayan Galatasaray 12. dakikada Cicaldau ile 1-0 öne geçti.

Marsilya’ya Aslan pençesi! Galatasaray 4-2 Marsilya MAÇ SONUCU ÖZET

Baskısını daha da artıran sarı kırmızılı ekip 30. dakikada Duje Caleta-Car'ın kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

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