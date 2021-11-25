Marsilya'ya Aslan pençesi! (Galatasaray 4-2 Marsilya MAÇ SONUCU ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini Cicadau, Caleta-Car (K.K), Feghouli ve Babel kaydetti. Marsilya'nın golleri ise Milik'ten geldi.
25.11.2021 22:50
- Son Güncelleme: 25.11.2021 22:54
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. hafta maçında Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi.
Nef Stadı'nda oynanan müsabakada Galatasaray Marsilya'yı konuk etti. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetti.
Baskısını daha da artıran sarı kırmızılı ekip 30. dakikada Duje Caleta-Car'ın kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.