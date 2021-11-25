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    • Spor
    • 25.11.2021 22:08
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    • 25.11.2021 23:00
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    Galatasaray'ı sarsan sakatlık! Cicaldau oyunu bıraktı...

    Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, Fransız ekibi Marsilya'yı konuk etti. Müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde bitiren Galatasaray'da Cicaldau şoku yaşandı. Skora katkı sağlayan Alexandru Cicaldau, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.

    Cicaldau bıraktı!

    UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, Fransız ekibi Marsilya'yı konuk etti.

    Mücadele'nin ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde tamamladı.

    CICALDAU ŞOV YAPTI
    12. dakikada Marsilya savunmasının hatasında topu kapan Feghouli'nin pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Cicaldau meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



    30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kerem sağ tarafta Cicaldau'yu gördü.

    Cicaldau'nun ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta Caleta-Car'a çarpan top yön değiştirdi ve ağlarla buluştu. 2-0
        Unisalver gübre
        Haberler Spor Galatasaray'ı sarsan sakatlık! Cicaldau oyunu bıraktı...
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