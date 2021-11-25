Galatasaray'ı sarsan sakatlık! Cicaldau oyunu bıraktı...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray, Fransız ekibi Marsilya'yı konuk etti.
Mücadele'nin ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde tamamladı.
CICALDAU ŞOV YAPTI
12. dakikada Marsilya savunmasının hatasında topu kapan Feghouli'nin pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Cicaldau meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kerem sağ tarafta Cicaldau'yu gördü.
Cicaldau'nun ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta Caleta-Car'a çarpan top yön değiştirdi ve ağlarla buluştu. 2-0