Galatasaray Marsilya maç özeti! UEFA GS Marsilya maçı goller, pozisyonlar ve önemli anlar!

STAT: Ali Sami Yen



HAKEMLER: Tobias Stieler, Eduard Beitinger, Robert Kempter



GALATASARAY: Muslera - Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 90+1 Bartuğ Elmaz), Feghouli (Dk. 82 Luyindama), Cicaldau (Dk. 51 Morutan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Babel), Diagne (Dk. 90+1 Mohamed)



MARSİLYA: Lopez - Lirola, Saliba, Peres, Caleta-Car, Gueye (Dk. 63 Fuente), Kamara, Guendouzi, Gerson, Milik, Dieng



GOLLER: Dk. 12 Cicaldau, Dk. 30 (KK) Caleta-Car, Dk. 64 Feghouli, Dk. 83 Babel (Galatasaray) - Dk. 68 - Dk. 85 Milik (Marsilya)



SARI KARTLAR: Cicaldau, Morutan (Galatasaray) - Gueye, Dieng, Peres, Guendouzi, Sampaoli (TD), Milik, Gerson (Marsilya)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5'inci maçında Galatasaray, kendi sahasında Fransa temsilcisi Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 12'de Cicaldau, 30'da Caleta-Car kendi kalesine, 64'te Feghouli ve 83'te Babel kaydetti. Marsilya'nın golleri ise 68 ve 85'inci dakikalarda Milik'ten geldi.



Galatasaray bu sonuçla puanını 11'e yükselterek liderliğini sürdürdü ve gruptan çıkmayı garantiledi. Sarı kırmızılı ekip, grubun son haftasında 8 puanı bulunan İtalya temsilcisi Lazio'ya konuk olacak ve liderlik maçına çıkacak. Marsilya ise bu mağlubiyetle birlikte Avrupa Ligi'ne veda etti.

47'nci dakikada Marsilya'nın atağında Dieng savunma arkasına sarktı ve Muslera'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı, top auta gitti.



64'üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu sol kanattan ceza sahasına girdi ve rakibinden sıyrılarak topu altıpasa gönderdi. Feghouli, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 3-0.