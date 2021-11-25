Galatasaray Marsilya maç özeti! UEFA GS Marsilya maçı goller, pozisyonlar ve önemli anlar!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Fransa temsilcisi Marsilya'yı konuk etti. Hakem Tobias Stieler yönetiminde Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleye Galatasaray rakibini 4-2 mağlup etti. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlandı. Maçın hemen ardından Galatasaray Marsilya maç özeti araştırılıyor.
İLK 11'LER
Stat: Nef Stadı
Hakemler: Tobias Stieler, Eduard Beitinger, Robert Kempter
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Kerem, Diagne.
Marsilya: Lopez, Lirola, Saliba, Peres, Caleta-Car, Gueye, Kamara, Guendouzi, Gerson, Milik, Dieng.
İLK YARI
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. haftasında konuk ettiği Fransa'nın Olimpik Marsilya takımı karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
11. dakikada Galatasaray, müsabakadaki ilk ciddi atağı gerçekleştirdi. Feghouli'nin sağdan ortasında altıpas gerisindeki Diagne'nin uygun durumda vurduğu top yerden sekerek üst direğe çarptı ve oyun alanına döndü.
12. dakikada Galatasaray, mücadelede öne geçti. Olimpik Marsilya'nın çıkarken kaptırdığı topu alan Feghouli, pasını ceza yayına doğru koşu yapan Cicaldau'ya aktardı. Rumen futbolcu, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Pau Lopez'in sağından ağlara gönderdi: 1-0
23. dakikada Lirola'nın sağdan ortasında Dieng'in uygun durumda kafayla vurduğu topu, kaleci Muslera uçarak kontrol etti.
30. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Rakip kalede baskısını artıran Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cicaldau, pasını daha uygun durumdaki arkadaşlarına aktarmak istedi. Altıpastaki Caleta-Car'ın ters vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Pau Lopez'i de yanıltarak ağlara gitti: 2-0
37. dakikada Guendouzi'nin soldan kullandığı serbest atışta Dieng'in kafayla vurduğu topu, kaleci Muslera son anda kornere çeldi.
42. dakikada Dieng'in ceza sahası dışından sert şutunda, top üst direkten döndü.
Müsabakanın ilk yarısı, sarı-kırmızılı ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
STAT: Ali Sami Yen
HAKEMLER: Tobias Stieler, Eduard Beitinger, Robert Kempter
GALATASARAY: Muslera - Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu (Dk. 90+1 Bartuğ Elmaz), Feghouli (Dk. 82 Luyindama), Cicaldau (Dk. 51 Morutan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Babel), Diagne (Dk. 90+1 Mohamed)
MARSİLYA: Lopez - Lirola, Saliba, Peres, Caleta-Car, Gueye (Dk. 63 Fuente), Kamara, Guendouzi, Gerson, Milik, Dieng
GOLLER: Dk. 12 Cicaldau, Dk. 30 (KK) Caleta-Car, Dk. 64 Feghouli, Dk. 83 Babel (Galatasaray) - Dk. 68 - Dk. 85 Milik (Marsilya)
SARI KARTLAR: Cicaldau, Morutan (Galatasaray) - Gueye, Dieng, Peres, Guendouzi, Sampaoli (TD), Milik, Gerson (Marsilya)
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5'inci maçında Galatasaray, kendi sahasında Fransa temsilcisi Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 12'de Cicaldau, 30'da Caleta-Car kendi kalesine, 64'te Feghouli ve 83'te Babel kaydetti. Marsilya'nın golleri ise 68 ve 85'inci dakikalarda Milik'ten geldi.
Galatasaray bu sonuçla puanını 11'e yükselterek liderliğini sürdürdü ve gruptan çıkmayı garantiledi. Sarı kırmızılı ekip, grubun son haftasında 8 puanı bulunan İtalya temsilcisi Lazio'ya konuk olacak ve liderlik maçına çıkacak. Marsilya ise bu mağlubiyetle birlikte Avrupa Ligi'ne veda etti.
47'nci dakikada Marsilya'nın atağında Dieng savunma arkasına sarktı ve Muslera'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı, top auta gitti.
64'üncü dakikada Kerem Aktürkoğlu sol kanattan ceza sahasına girdi ve rakibinden sıyrılarak topu altıpasa gönderdi. Feghouli, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 3-0.