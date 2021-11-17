Milli Takımımız Play-off'larda Dünya Kupası vizesi arayacak! İtalya, Portekiz, Rusya gibi rakipler bizi bekliyor

A Milli Takımımız'ın 2022 Katar Dünya Kupası Grup Elemeleri'ni 2. sırada bitirmesiyle Ay-Yıldızlılar turnuvaya katılma yolunda play-off oynama hakkı elde etti. Seri başı olma hakkını kaybeden Ay- Yıldızlılar'ı Dünya Kupası yolunda zorlu bir süreç bekliyor. Milliler, Katar vizesi almak için play-off'ta iki ayrı ülkeyi elemek zorunda kalacak.

Ay- Yıldızlılar seri başı olamadığı için tek maç üzerinden oynanacak olan play-off'ta ilk rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Milliler'in play-off'ta ilk turu geçmesi 2. turdaki eleme maçının hangi ülkede oynanacağı ise kura ile belirlenecek. Play-off'ta Portekiz, İsveç, İtalya, Rusya, Galler ve İskoçya muhtemel rakiplerimiz olacak. Play-off maçları mart ayında oynanacak. Play-off yarı finalindeki rakibimiz 26 Kasım'da belli olacak.