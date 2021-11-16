Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis Van Gaal sakatlandı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)





USAİN BOLT PİŞMAN!

100 metre rekortmeni Usain Bolt, emekliye erken ayrıldığını söyledi. "Piste çıkmayı gerçekten çok özledim. Tokyo'da yarışmayı çok isterdim. Çünkü ben, öyle anlar için yaşıyorum" dedi.

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN DOUBLE-DOUBLE'I YETMEDİ

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Houston forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün "double-double"lık performansı, takımının Phoenix Suns'a 115-89 yenilmesine engel olamadı. Milli basketbolcu 22 dakika süre aldığı maçta 10 sayı ve 10 ribaunt ile oynayarak kariyerinde ilk kez double-double yaptı.

SAMSUNSPOR'DA KAPTANLAR BELLİ OLDU

1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Yasin Öztekin, Vukan Savicevic, Tomane ve Nurullah Aslan takım kaptanları oldu. Samsunspor, kadro içinde de yeni kararlar alıyor. Geçen haftalarda Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, Genel Menajer Mustafa Aztopal ve orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz ile yollarını ayıran kırmızı- beyazlılar, deneyimli golcü Mehmet Akyüz'ü de kadro dışı bırakmıştı.

EFSANE VALENTİNO ROSSİ PİSTLERE VEDA ETTİ

İtalyanlar'ın dünyaca ünlü motosiklet sürücüsü Valentino Rossi, pistlere veda etti. MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Valencia Grand Prix'si ile son yarışına çıkan "Doktor" lakaplı Rossi, yarışı 10. sırada bitirerek kariyerini tamamladı. 1996'da 125cc'de başlayan Rossi'nin 25 yıllık kariyerinde 432 Grand Prix'de 115 birinciliği ve 9 şampiyonluğu bulunuyor.

FENERBAHÇE'YE SİNAN MÜJDESİ

F.Bahçe'nin gelecek planlamaları arasında yer almayan Sinan Gümüş ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 27 yaşındaki oyuncu için Göztepe devrede. Uzun zamandır Göztepe'nin gündeminde olan 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçildiği belirtildi. Sinan Gümüş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mücadele benim hayatımdır" ifadelerini kullandı.

SZALAİ'YE CHELSEA YASAĞI

Son dönemde adı sık sık Chelsea ile anılan Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Macar defans oyuncusu Attila Szalai, Polonya ile oynayacakları Dünya Kupası grup eleme maçı öncesinde basın toplantısına katıldı ve soruları yanıtladı. Chelsea ile ilgili gelen soru milli takım yetkilileri tarafından, "Şu anda milli maça konsantre durumdayız. Lütfen bu sınırlar içinde kalalım" denilerek reddedildi.

BEŞİKTAŞ YENİDEN START VERDİ

Beşiktaş, iznin ardından Alanya maçının hazırlıklarına yeniden start verdi. Ümraniye Tesisleri'nde Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1.5 saat sürerken milli takımlarda bulunan oyuncular idmanda yer almadılar. Sakatlığı süren oyuncuların tedavilerine de devam edildi.

MESUT ÖZİL'DEN NEFRET EDİYORUM

Sofiane Feghouli, Cezayir basınına önemli açıklamalarda bulundu. 2014 Dünya Kupası'ndaki Almanya maçına değinen yıldız futbolcu, " İnancımızı kaybetmemiştik. Ancak uzatmaların sonunda Mesut Özil'in attığı gol, hayatımızı kararttı. O an Mesut dünyada en nefret ettiğim insan oldu. Hala düşünürüm. O dönemde Almanya'yı elesek dünya şampiyonu olur muyduk diye. Almanya yarı finalde Brezilya'ya 7 gol attı. Bize 90 dakikada bir tane bile atamamıştı. Mesut Özil'den nefret ediyorum" ifadesini kullandı.

İSPANYOLLAR MORATA İLE BİLETİ KAPTI

2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda İspanya ile İsveç kozlarını paylaştı. Sevilla'da oynanan mücadele İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Boğalar'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Alvaro Morata kaydetti. Son maçlara lider olarak giren İspanyollar bu sonuçla grubu 19 puanla zirvede tamamladı ve Dünya Kupası biletini kaptı. 15 puanla grubu ikinci sırada bitiren İsveç ise Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak.

RONALDO'YA EVİNDE BÜYÜK DARBE

Dünya Kupası elemelerinde A Grubu lideri Portekiz çok büyük bir şok yaşadı. Takipçisi Sırbistan'a evinde 2-1 yenilerek ikinci sıraya düşen Portekiz, Katar'daki finallere katılabilmek için play-off oynamak zorunda kalacak. Karşılaşmanın hemen başında Renato Sanchez'in şık golü ile öne geçmesine rağmen önce Dusan Tadic ve ardından uzatma dakikalarında Alexander Mitrovic'in golüne engel olamayan Portekiz adeta yıkıldı. 90 dakika boyunca bekleneni veremeyen Cristiano Ronaldo kariyerinde ilk kez bir Dünya Kupası eleme maçında isabetli şut çekmeden tamamladı.