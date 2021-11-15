Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 15.11.2021 23:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.11.2021 23:57
    ABONE OL

    Galatasaray'a Omar Elabdellaoui müjdesi! Dönüş tarihini açıkladı

    Son dakika spor haberleri... Elinde havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan Galatasaraylı Elabdellaoui'den Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Omar Elabdellaoui kendisini iyi hissettiğini ve ocak ayında sahalara döneceğini açıkladı.

    takvim.com.tr
    Aslan’a müjde!

    Geçtiğimiz yılbaşında elinde havai fişek patlaması sonrası yaralanan Galatasararalı Omar Elabdellaoui'den taraftara müjdeli haber geldi.

    OCAK AYINDA SAHALARA DÖNECEK
    Omar sosyal medya hesabından hesabından yaptığı paylaşımla Ocak ayından itibaren sahalara dönebileceğini açıkladı.

    "Kısa bir süre önce, görmemi geri kazandıran ve son operasyon olan kornea nakli oldum. Şimdi çok iyi hissediyorum ve doktorlarım ocak ayından itibaren sahalara dönmem için yeşil ışık yaktı.

    "TEK HEDEFİM FORMUMU GERİ KAZANMAK"
    Şu an tek odağım, mümkün olan en iyi şekilde formumu geri kazanmak. Kendimi takımım ve ülkem için hazır hale getirmek.

        GALATASARAY'A VE TERİM'E TEŞEKKÜR
        Galatasaray'a teşekkür etmek istiyorum. Bana çok büyük destek ve inanç verdiler. Fatih Terim bu zor zamanımda bir baba gibi her zaman yanımda oldu. Galatasaray taraftarına ne kadar teşekkür etsem azdır. Beni motive ettiniz, cesaretlendirdiniz. Sahada hepsinin karşılığını vermek için elimden geleni yapacağım."

        ELABDELLAOUI'NIN TEDAVİ SÜRECİ
        Omar Elabdellaoui'nin ilk müdahalesi Türkiye'de yapıldı. Daha sonra ABD'de göz kapağından bir operasyon geçirdi. Daha sonraki süreçte ise ilk olarak kök hücre nakli ve ardından da kornea operasyonu yapıldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakan Karaismailoğlu’ndan Kanal İstanbul açıklaması
        Haberler Spor Galatasaray'a Omar Elabdellaoui müjdesi! Dönüş tarihini açıkladı
            SON DAKİKA