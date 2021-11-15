Galatasaray'a Omar Elabdellaoui müjdesi! Dönüş tarihini açıkladı

Geçtiğimiz yılbaşında elinde havai fişek patlaması sonrası yaralanan Galatasararalı Omar Elabdellaoui'den taraftara müjdeli haber geldi.
OCAK AYINDA SAHALARA DÖNECEK
Omar sosyal medya hesabından hesabından yaptığı paylaşımla Ocak ayından itibaren sahalara dönebileceğini açıkladı.
"Kısa bir süre önce, görmemi geri kazandıran ve son operasyon olan kornea nakli oldum. Şimdi çok iyi hissediyorum ve doktorlarım ocak ayından itibaren sahalara dönmem için yeşil ışık yaktı.
"TEK HEDEFİM FORMUMU GERİ KAZANMAK"
Şu an tek odağım, mümkün olan en iyi şekilde formumu geri kazanmak. Kendimi takımım ve ülkem için hazır hale getirmek.