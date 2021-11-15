Galatasaray'a Omar Elabdellaoui müjdesi! Dönüş tarihini açıkladı

GALATASARAY'A VE TERİM'E TEŞEKKÜR

Galatasaray'a teşekkür etmek istiyorum. Bana çok büyük destek ve inanç verdiler. Fatih Terim bu zor zamanımda bir baba gibi her zaman yanımda oldu. Galatasaray taraftarına ne kadar teşekkür etsem azdır. Beni motive ettiniz, cesaretlendirdiniz. Sahada hepsinin karşılığını vermek için elimden geleni yapacağım."