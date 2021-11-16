21 Kasım Pazar günü saat 19:00'da Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek ve derbi için geri sayım başladı. Maçı tribünden takip etmek isteyen futbolsever dün açıklanan bilet fiyatlarını öğrenmek istiyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı bilet fiyatları ne kadar? GS FB derbi maçı bilet nasıl, nereden alınır? İşte merak edilenler...
GS FB DERBİ MAÇI BİLET NASIL, NEREDEN ALINIR?
15 Kasım Pazartesi günü saat 14:00'da, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine 16 Kasım Salı günü saat 14:00'te rakip takım hariç, tüm takım logolu passolig kartlarına satışa çıkacak.
İşte bilet fiyatları;
GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
FENERBAHÇE, GALATASARAY DERBİSİNİN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın, pas organizasyonlarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği belirtildi.
Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Marcel Tisserand'ın günü tedavi ile geçirdiği, İrfan Can Kahveci'nin ise takımdan ayrı özel program dahilinde antrenman yaptığı aktarıldı.