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    • Spor
    • 16.11.2021 08:29
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    • 16.11.2021 08:29
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    Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı bilet fiyatları ne kadar? GS FB derbi maçı bilet nasıl, nereden alınır?

    Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Lig'in 13. haftasında derbi maçında mücadele edecek. Maça dair tüm bilgiler merak konusu olurken Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Maç bilet fiyatları dün yapılan açıklamayla birlikte belli oldu. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı bilet fiyatları ne kadar? GS FB derbi maçı bilet nasıl, nereden alınır? İşte bilgiler...

    Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı bilet fiyatları ne kadar?

    21 Kasım Pazar günü saat 19:00'da Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek ve derbi için geri sayım başladı. Maçı tribünden takip etmek isteyen futbolsever dün açıklanan bilet fiyatlarını öğrenmek istiyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı bilet fiyatları ne kadar? GS FB derbi maçı bilet nasıl, nereden alınır? İşte merak edilenler...

    GS FB DERBİ MAÇI BİLET NASIL, NEREDEN ALINIR?

    15 Kasım Pazartesi günü saat 14:00'da, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine 16 Kasım Salı günü saat 14:00'te rakip takım hariç, tüm takım logolu passolig kartlarına satışa çıkacak.

    İşte bilet fiyatları;

    GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

    FENERBAHÇE, GALATASARAY DERBİSİNİN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın, pas organizasyonlarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği belirtildi.

    Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Marcel Tisserand'ın günü tedavi ile geçirdiği, İrfan Can Kahveci'nin ise takımdan ayrı özel program dahilinde antrenman yaptığı aktarıldı.

        SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

        20 Kasım Cumartesi

        13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

        16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çotanak)

        16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

        19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

        21 Kasım Pazar

        13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

        16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

        16.00 Altay-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

        19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)

        22 Kasım Pazartesi

        20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK

        20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe (Kadir Has)
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        Haberler Spor Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı bilet fiyatları ne kadar? GS FB derbi maçı bilet nasıl, nereden alınır?
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