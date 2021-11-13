A Milli Takımımız, Cebelitarık'a fark attı! Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı.
Milli takıma galibiyeti getiren goller Kerem Aktürkoğlu (2), Halil Dervişoğlu, Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür'den geldi.
MİLLİLER 2. SIRAYA YÜKSELDİ
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması sonrası averajla 2. sıraya yükseldi.
SONRAKİ RAKİP KARADAĞ
Türkiye'yle birlikte play-off mücadelesi veren Norveç, son haftada Hollanda deplasmanına, A Milli Futbol Takımımız ise Karadağ deplasmanına gidecek.