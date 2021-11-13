A Milli Takımımız, Cebelitarık'a fark attı! Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller

AVANTAJI KAPTIK

Letonya ile evinde 0-0 berabere kalan Norveç, son haftaya Milli Takımımız'ın arkasında averajla 3. sırada giriyor. Farklı Cebelitarık galibiyetiyle Norveç'in önüne geçtik. Türkiye, Karadağ deplasmanında kazanması halinde grubu 2. sırada bitirecek. Norveç'in Milli Takımımız'ı geçmesi için Hollanda engelini farklı bir skorla aşması gerekecek. Türkiye ve Norveç'in kaybetmesi halinde de 2.ci olarak tur biletini kapacak.