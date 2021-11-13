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    • Spor
    • 13.11.2021 22:05
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    • 13.11.2021 22:18
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    A Milli Takımımız, Cebelitarık'a fark attı! Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller

    Son dakika spor haberleri... A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Türkiye bu skorla puanını 18'e çıkardı ve 2. sıraya yükeldi. Peki Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...

    takvim.com.tr
    Türkiye gruptan nasıl çıkar?

    A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında Cebelitarık'ı 6-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı.

    Milli takıma galibiyeti getiren goller Kerem Aktürkoğlu (2), Halil Dervişoğlu, Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür'den geldi.

    MİLLİLER 2. SIRAYA YÜKSELDİ
    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması sonrası averajla 2. sıraya yükseldi.

    SONRAKİ RAKİP KARADAĞ
    Türkiye'yle birlikte play-off mücadelesi veren Norveç, son haftada Hollanda deplasmanına, A Milli Futbol Takımımız ise Karadağ deplasmanına gidecek.

        İşte G Grubu'nda puan durumu:
        1- Hollanda: 19
        2- Türkiye: 18
        3- Norveç: 18
        4- Karadağ: 11
        5- Letonya: 6
        6- Cebelitarık: 0

        PEKİ TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
        Türkiye gelecek maçı kazanıp averaj farkını da korursa gruptan çıkacak.

        Milli Takımımız Cebelitarık maçı sonrası Karadağ ile grubun son maçına çıkacak. Karadağ deplasmanından 3 puan çıkarmamız halinde elemeleri 21 puanda tamamlamış olacağız. Hollanda'nın da kazanmaya devam etmesi durumunda grup liderliğini garantilemiş olacak.

        AVANTAJI KAPTIK
        Letonya ile evinde 0-0 berabere kalan Norveç, son haftaya Milli Takımımız'ın arkasında averajla 3. sırada giriyor. Farklı Cebelitarık galibiyetiyle Norveç'in önüne geçtik. Türkiye, Karadağ deplasmanında kazanması halinde grubu 2. sırada bitirecek. Norveç'in Milli Takımımız'ı geçmesi için Hollanda engelini farklı bir skorla aşması gerekecek. Türkiye ve Norveç'in kaybetmesi halinde de 2.ci olarak tur biletini kapacak.
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