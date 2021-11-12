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    • Spor
    • 12.11.2021 15:30
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    • 12.11.2021 15:30
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    Ali Koç'un sözleri sonrası Mesut Özil'den imalı paylaşım! Fenerbahçe'de sular durulmuyor

    Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Dün Başkan Ali Koç'un Mesut Özil ile ilgili söylediği sözlerden sonra, Özil'den bugün imalı bir paylaşım geldi.

    Ali Koç’un sözleri sonrası Mesut Özil’den imalı paylaşım
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    Yaklaşık 2 aydır twitter üzerinden cuma paylaşımları yapmayan Mesut Özil dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

    Özil, İngilizce yaptığı paylaşımda; "Birbirinizden nefret etmeyin, asla birbirinizi kıskanmayın, asla birbirinizle ilgili kötü düşünmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, daima birbirinizle kardeş kalın. Hayırlı cumalar" ifadelerini kullandı.

    Özil'in bu paylaşımı Ali Koç'a gönderme olarak nitelendirildi.

    ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Mesut Özil ile ilgili olarak; "Hocamızın, Mesut'a karşı bir önyargısı yok. Aşık olduğu ülkesine ve çocukluğundan beri tuttuğu takıma döndü. Mesut'u herkes burada seviyor. Ancak Mesut'un artık işlerine odaklanması lazım. Ticari işleri kenara bırakıp Fenerbahçe'ye nasıl daha fazla fayda sağlayacağına odaklanmalı." şeklinde konuşmuştu.

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    Haberler Spor Ali Koç'un sözleri sonrası Mesut Özil'den imalı paylaşım! Fenerbahçe'de sular durulmuyor
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